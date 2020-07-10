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آخر صورة نشرتها شيرين رضا لوالدها قبل رحيله

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علاقات و مجتمع

شيرين رضا

رحل عن عالمنا، قبل قليل، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر يناهز الـ90 عاما.

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وكانت الفنانة شيرين رضا، نشرت آخر صورة لوالدها محمود رضا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعتها بأبيها الراحل، حيث ظهرت خلالها أثناء طفولتها، احتفالا بعيد ميلاده الـ90 في مارس الماضي.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي، وهو من مواليد القاهرة في عام 1930. أسس محمود رضا "فرقة رضا" للفنون الشعبية، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".

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