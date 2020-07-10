فيديو.. محامية أحمد الفيشاوي ترد على أنباء ظهور "الابن الجديد"

علاقات و مجتمع

قبل نحو شهر أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، دهشة الجميع بإعلانها ظهور ابن جديد لوالدها يبلغ من العمر 9 سنوات.

"لينا" نشرت صورة تجمعها بطفل صغير، قالت إنه شقيقها ويدعى "تيتوس الفيشاوي"، معلقة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

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وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس" يبلغ من العمر 9 أعوام، لافتا إلى أنه طلب منها تحرير توكيل خاص وإعطائه المستندات اللازمة.

لكن سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، علقت على هذه الأنباء، خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، قائلة: "أنا كمحامية المفروض أي محامي قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة.. أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين".

تابعت "لحظي": "الولد دا كان فين وشهادة ميلاده باسم مين ووالدته معها ورق رسمي ولا لأ.. كل دا منعرفش عنه حاجة ومنقدرش نقول حاجة إلا من خلال ورق، وحتى الآن مفيش قضية رسمي اترفعت".

ويذكر أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع قيمة إيجار الشقة التي تقيم بها ابنته "لينا" في إنجلترا، ما اعتبره "الفيشاوي"، انتصارا له في أهم قضية أقامتها ضده طليقته هند الحناوي، بحسب وصفه.