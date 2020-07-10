تعرفي على قواعد الاتيكيت في الوظيفة

نكشف لك اليوم عن اتيكيت العمل المكتبي واهم النصائح التي لا بد من اتباعها من اجل ان تلتزمي بقواعد اللياقة الاجتماعية خلال وظيفتك المكتبية اليومية. وكنا قد اشرنا اليك اتيكيت التعامل مع المدير.



المميز في هذا الامر ان ادراكك لقواعد الاتيكيت في الوظيفة يتمم الصورة المحترفة التي يجب ان تظهريها لرؤسائك في العمل، ولكل زملائك.



قواعد الاتيكيت المكتبي

قفي دوما بطريقة مستقيمة، تواصلي بالعين استديري نحو الناس عندما يتحدثون وابتسمي بصدق لهم.

اتبعي قواعد اللباس في مكتبك وفي حال لم يكن نوع لباس معين احرصي على ان تكون ملابسك مناسبة ومحتشمة.

عند مقابلة شخص ما للمرة الأولى تأكدي من مصافحة كف اليد بحزم لطيف.

التزمي بساعات العمل واوقاته ولا تاتي متاخرة ابدا الى الوظيفة. وهنا نشير الى كل ما عليك معرفته عن اتيكيت الانوثة

من المهم جدا ان تعرفي كيف تقدمين نفسك للآخرين في العمل، لان الناس غالبا ما تتاثر بالانطباعات الاولى واحيانا في غضون ثوان معدودة لذا من المهم التأكد من أنك مستعدة بشكل صحيح لتقديم نفسك كمحترفة.

الاتيكيت مع الزملاء في العمل

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حاولي ان تحفظي اسماء الزملاء بسرعة، واكتبي الأسماء واحتفظي ببطاقات العمل.

لا تصدري أحكامًا قيمة حول أهمية الأشخاص في مكان العمل.

تحدثي إلى موظفي الصيانة والأشخاص الذين يؤدون العديد من وظائف الدعم الإداري. هؤلاء الناس يستحقون احترامك!

ما تشاركينه مع الآخرين حول حياتك الشخصية هو اختيارك ، ولكن كوني حذرًا. لا تطلبي من الآخرين مشاركة حياتهم الشخصية معك. هذا يجعل الكثير من الناس غير مرتاحين في مكان العمل.

احترمي المساحة الشخصية للأشخاص.

وختاما من الاتيكيت المكتبي الى قواعد اتيكيت أساسية ليومياتك.

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