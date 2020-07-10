روشتة طبيب روسي من أجل حياة صحية.. "الحركة بركة"

صحة

قدم الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في حديث على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بعض النصائح الواجب اتباعها لنمط حياة صحي.

وقال ألكسندر بحسب "روسيا اليوم"، إن ما يشاع عن أضرار اللحوم أمر مبالغ به، فقد توصل العلماء في شهر نوفمبر عام 2019 إلى استنتاج يفيد، بأن هذه المادة الغذائية ليست مضرة للقلب والأوعية الدموية.

وقدم بعض النصائح على النحو التالي:

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- اللحم مصدر مهم لا غنى عنه للفيتامينات والعناصر المعدنية، ولكنه مع ذلك يبقى من عوامل الخطر لسرطان الأمعاء.

- يجب تناول قطعة من اللحم ثلاث مرات في الأسبوع.

- ليس ضروريا المشي 10 آلاف خطوة يوميا، ويمكن بدلا منها ممارسة السباحة أو الجري.

- الحركة أهم شيء.

- قلة النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ليس فقط بأمراض القلب، بل وحتى السرطان.

- 10% من أمراض السرطان سببها "الخمول وعدم الحركة".