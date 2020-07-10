المجوهرات بأسلوب الـLAYERING أكثر ما سنراه في صور مؤثّرات الانستغرام

إلى جانب الـMust-haves والقطع الأساسية التي يجب أن نجدها اليوم في خزانتك من الفساتين الصيفية والشنط والصنادل وكلّ ما يلزمك لإطلالة صيفية ولافتة، لا يمكن إلّا أن نولي الكثير من اهتمامنا أيضاً للأكسسوارات التي يجب أن تضيفيها إلى اللوك.

أنت ستتساءلين: ما هي أهمّ صيحات المجوهرات لصيف 2020؟ كيف سأنسّق قلائدي وأساوري مع إطلالاتي على الشاطئ؟ هل يمكن أن أرتدي قلادة اللؤلؤ المفضّلة لديّ مع عقد الـ Chocker اللامع؟ جوابنا لك أنه هذا الصيف لا تفوّتي أبداً صيحة الـLayering، أي ما يُعرف بصيحة تكديس القلائد حول العنق والأساور في معصمك أو حتى الخواتم في أصابعك.

صيحة الـLayering ليست جديدة، لكنها عادت إلينا من موضة التسعينيات حيث كانت السيدات يُشتهرن بارتداء القلائد الذهبية العريضة الكثيرة حول أعناقهن أو من اللؤلؤ الأبيض أو حتى الكثير من الأساور باللون الذهبي أو الملوّنة لإطلالة أكثر عصرية.

الـLayering بأسلوب مؤثّرات الانستغرام

إن كنت لا تجدين أن منصّات العرض وحدها كافية لتلهمك، تأكّدي من أن مؤثّرات الانستغرام اعتمدن هذه الصيحة في إطلالاتهن اليومية والصيفية. سواء عاشقات الموضة العالميات أو في الوطن العربي، صيحة الـLayering خاصّة بالقلائد الذهبية أو تلك المرصّعة بالحبيبات الملوّنة أو مع عقد أصداف البحر الذي نراه ضرورياً للوك الشاطئ في صيف 2020.

كيارا فيراغني مثلاً، نسّقت أقراط الأذن الخاصّة بها من ألوان النيون مع تلك من الماس الأبيض والفضّة التي برأينا يمكن لأي سيدة ذات ستايل عصري وحيوي أن تعتمدها مع كلّ ملابسها. حتى إن كاميلا كويلهو وجدت أن هذا الترند هو الأجمل للوك الشاطئ، فهل يمكن أن تعتمديها بنفس أسلوبها؟

حتى إن المؤثّرات العربيات كان لهن طريقتهن الخاصّة في اعتماد هذا الترند. تمار فرّا كانت إطلالتها لافتة للغاية مع الخواتم بأشكال الفاكهة الملوّنة في أصابعها وكذلك أيضاً العنود بدر التي كانت جريئة للغاية مع الوشاح الذي حوّلته إلى توب سهرة مع أكثر من 3 قلائد ذهبية طويلة في عنقها.

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