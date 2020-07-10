أبرز اتجاهات ألوان خريف وشتاء 2020 من وحي منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 10:47 صباحاً -

تبعاً لما رأيناه على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم خريف 2020، استطعنا أن نستخلص أبرز اتجاهات ألوان الموسم.

فستان أحمر راق مع بليزر من مايكل كورس Michael Kors



وقد عمدت شركة بانتون Pantone إلى إطلاق ألوان جديدة لخريف 2020، ركزت فيها على ظلال كلاسيكية أساسية مثل الأزرق والأحمر الداكن والبنفسجي وغيرها من الألوان غير المملة، والتي يمكن أن يتم تنسيقها مع مختلف القطع في خزانتك.

من المهم جداً ذكره أن ألوان خريف وشتاء 2020 جاءت بالفعل كلاسيكية، رائجة في مختلف الأوقات حتى ولو بعد أعوام عديدة.. لذلك، تضع الخليج 365 بين يديك اليوم أبرز اتجاهات ألوان خريف وشتاء 2020 التي رصدناها على منصات العروض؛ كي تتعرفي عليها وتواكبي موضتها تبعاً لما يليق بلون بشرتك وما يناسبك.

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اتجاهات ألوان خريف 2020 من منصات عروض الموسم

الأحمر

إطلالة بالريش الأحمر من جيفنشي Givenchy



جاء اللون الأحمر بمختلف تدرجاته طاغياً على منصات عروض خريف 2020، مبرزاً جرأة لا مثيل لها وأنوثة مفرطة من خلال تصاميم الفساتين والمعاطف والإطلالات الرسمية والجواكيت العصرية.

رصدنا الأحمر بدرجته المشرقة ضمن عرض بربري Burberry من خلال بدلة شبابية تم تنسيقها مع تي شيرت باللون الأبيض.

كما ظهر الأحمر بدرجة أغمق وأكثر ركوزية ضمن عرض مايكل كورس Michael Kors من خلال إطلالة كاملة بالأحمر الراقي مؤلفة من فستان بتصميم متناثر flawless مع أزرار أمامية وفوقه بليزر أحمر بنفس الدرجة.

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أما جيفنشي Givenchy، فقد اعتمد الأحمر لإطلالة مسائية فاخرة من الريش تجمع بين الجرأة والجمال والفخامة.

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البرتقالي

فستان برتقالي بالكشاكش من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



من الألوان التي تعيد إدخالنا إلى أجواء فصل الخريف هو البرتقالي. فهو لون دافئ وثري؛ كما أنه يضفي الفرح على الإطلالة بمختلف تدرجاته وظلاله.

ظهر اللون البرتقالي بشكل كبير ضمن عرض كارولينا هيريرا Carolina Herrera من خلال فساتين بتصاميم متنوعة، إلا أن أكثر ما لفتنا هو الفستان البرتقالي بالكشاكش البارزة وتصميمه القصير المفعم بالمرح لإطلالة مسائية ملفتة.

كما ظهر البرتقالي من خلال إطلالة كاجوال أنيقة ضمن عرض مايكل كورس Michael Kors لخريف 2020 من خلال الكاب بنطلون دنيم بتصميم قصير وواسع. نسقيه مع حذاء بوت بلون الكاميل لإطلالة متكاملة خلال أوقات النهار.

الأزرق الداكن

فستان شمواه أزرق من كنزو Kenzo



ما نقصده بالأزرق الداكن الرائج لخريف 2020 هو تلك الدرجة التي تقطن بين الأزرق الفاتح والأزرق النيلي. وقد ظهرت بكثرة ضمن عرض كنزو Kenzo للموسم القادم أجملها جاء من خلال تصميم لفستان شتوي أنيق من خامة الشمواه الفاخرة.

كما أعجبنا الأزرق الداكن ضمن عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta من خلال فستان سهرة منفوخ بتصميم قصير من الأمام وذيل من الخلف. وهو يعد مثالياً لمناسبات خريف 2020 بالأخص إذا ما نسقته مع حذاء بكعب باللون البيح النيود.

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