موديلات فساتين ناعمة للمحجبات من وحي الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 10:47 صباحاً - تتميز موديلات فساتين المحجبات هذا الموسم في نعومة القصات والإعتماد على اللون الواحد مما يصب في مصلحة صاحبات الذوق الناعم والبسيط.
إليكِ أجمل موديلات فساتين محجبات وطرق تنسيقها مع الاكسسوارات من وحي الفاشينيستا المحجبات من إنستقرام.
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فساتين محجبات بتنورة طبقات
تأتي الفساتين المصممة بتنانير على هيئة طبقات على أول لائحة موضة صيف 2020، اختاري موديل بلون باستيلي كالأخضر النعناع ونسقيه على غرار الفاشينيستا سهى مع طرحة باللون الرمادي الداكن وصندال أبيض أو بيج فاتح.
فساتين محجبات بقصة Wrap
تملك الفساتين الملتفة حول الجسم Wrap dresses سحرًا لا يقاوم، بخلاف اللمسة الأنثوية التي يمنحها لمن ترتديه هو أيضًا يساعد في إخفاء بروز البطن، اختاريه بلون جرئ كالأحمر ونسقيه مع صندال وحقيبة كتف باللون الأسود واعتمدي طرحة بإحدى النغمات الترابية.
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فساتين محجبات مزودة بحزام
برزت هذا العام صيحة الفساتين المزودة بحزام من نفس لونها ما يجعلها قطع مثالية للقصيرات، تعتبر الفساتين البيج الأكثر رواجًا، جربي تنسيقها مع حقيبة بيج وحذاء مدبب باللون الأبيض واعتمري طرحة مطبعة، في المساء يمكنك تنسيق الفستان البيج مع حذاء أسود وطرحة سوداء قومي بلفها من دون شد على الوجه وارتدي أقراط متدلية.
فساتين محجبات مستقيمة القصة
عند الحديث عن الفساتين مستقيمة القصة يتبادر إلى الذهن القطع المحددة للقامة والتي عادة لا تناسب المحجبات ولكن اللافت هذا العام هى القصات الواسعة التي زينت مدرجات العروض وتبنتها الفاشينيستا المحجبات، من أكثر مؤثرات الموضة التي اعتمدت هذه الصيحة بكل أناقة سمر البرشا ونسقتها مع طرحات قطنية بدرجات البيج والـ Off-white .
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