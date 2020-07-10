شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تعرَّفي على المكوِّن المذهل والفعَّال لجمال ونضارة البشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء التجميل عن مفاجآت مُثيرة لكل أنثى تسعى للحصول على بشرة نقية حيوية، عن فوائد الجيلاتين، وهو بروتين مشتق من الأنسجة الضامة ومنتجات الحيوانات، وهو عبارة عن مادة هلامية صلبة وشفافة قد يميل لونها إلى الأصفر أحيانًا أو الأحمر، وتُستخدم في مستحضرات التجميل والكثير من الأطعمة والماسكات التي تفيد البشرة والجسم بشكل عام.

ونعرض لكِ اليوم على فوائدها لبشرتك وطرق استخدامها ، وفقاً لموقع “سيدتي”، وهي كالتالي:

1- يُعتبر الجيلاتين من المصادر المهمة للكولاجين.

2- يحافظ على مرونة الجلد ويُحسِّن مظهره، وبالتالي فهو يُخلِّصه من علامات التمدد.

3- له قدرة مضادة لأعراض الشيخوخة.

4- يُخلِّص البشرة من البقع الداكنة، ويوحِّد لونها.

5- يُستعمل أيضًا لإزالة الرءوس السوداء والبثور وتقشير الوجه ولعلاج الجلد الميت وحبّ الشباب.

6- يُفتّح البشرة ويبيضها، ويساعد على تضييق المسام الواسعة والتخفيف من إفراز الدهون.

7- يُعَدّ المكون المذهل والفعال لجمال ونضارة البشرة.

الجيلاتين والحليب لإزالة الرؤوس السوداء

يُستخدم ماسك الجيلاتين والحليب للتخلص من الرءوس السوداء وخلايا الجلد الميت والأوساخ في البشرة، فإن كنتِ تعانين من هذه المشكلة فعليكي بالتالي:

1- امزجي ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين غير المُنكَّهة وملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الحليب.

2- سخني المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

3- ضَعِي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجفَّ، ومن ثَمَّ قشري الماسك بلطف.

الجيلاتين وعصير الليمون لإزالة الجلد الميت

لهذا الماسك فوائد عديدة، حيث يحتوي عصير الليمون على قابض طبيعي يُساعد على إضافة لمعة للبشرة، أما النعناع فيحتوي على العديد من الخصائص المُضادّة للبكتيريا، التي تعمل على تهدئة البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، وإزالة الرءوس السوداء، ولعمله عليكِ تحضير التالي:

1- اغلي أوراق النعناع في القليل من الماء، ثُمّ اتركيه لمدّة من الوقت حتّى يبرد.

2- سخني ثلث كوب من الماء في الميكروويف لمدّة 15 ثانية.

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3- أضيفي عليه ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، وامزجيه جيدًا.

4- أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون ومغلي النعناع إلى الجيلاتين، واخلطيهم جيدًا.

5- ضعي الماسك على وجهك حتى يجف تمامًا، ثم قشِّري الماسك بحذر، واغسليه بالماء البارد.

6- كرري هذه الطريقة مرةً واحدةً أسبوعيًّا للحصول على نتائج مذهلة.

الجيلاتين وماء الورد لتقشير الوجه

يعمل قناع الجيلاتين وماء الورد على تقشير الوجه وغلق المسامات وشد الجلد، ويمنع ظهور التجاعيد، ولعمله عليكِ القيام بما يلي:

1- امزجي ملعقة كبيرة من الجيلاتين السادة وملعقة كبيرة من الحليب وبضع قطرات من زيت اللافندر وكمية مناسبة من ماء الورد معًا في وعاء.

2- ضعي الوعاء في حمام مائي ساخن، وقومي بتغطيته، ثم اسحبي الوعاء من الحمام المائي، واتركي المزيج حتى يبرد.

3- امسحي وجهك بماء الورد، ثم اغسليه بالماء البارد، وبخّري وجهك لمدة 5 دقائق لفتح مسام البشرة.

4- بعد تجفيف وجهك ضعي المزيج على وجهك لمدّة 20-30 دقيقة، وقشّريه عكس اتجاه نمو الشعر بلطف.

5- اغسلي وجهك بالماء الدافئ لإزالة ما تبقَّى من المزيج، ثم اغسليه بالماء البارد لإغلاق المسام المفتوحة، وجففيه.

6- استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرتك.

الجيلاتين والشاي لإزالة بالثور

إن كنتِ تعانين من بثور في الوجه، فإليكِ هذا المزيج الذي يعمل على تحسين مرونة البشرة ويدخل في ماسكات إزالة بثور الوجه، حيث يتكون من الخيار الذي يُبرّد البشرة ويُرطبها، والشاي الأخضر الذي يُعتبر من افضل مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والحُمْرَة الناتجيْن عن حب الشباب، ولعمله عليكِ اتباع التالي:

1- ضعي 1/3 كوب من الماء في الميكروويف لمدة 15 ثانية.

2- تُضاف إليه ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين وملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر وملعقتان كبيرتان من عصير الخيار، وتُمزج جيدًا.

3- يُوضَع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة ويغسَل بالماء البارد.

4- يمكنكِ تكرار هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

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