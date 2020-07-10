الامارات | أين تذهب.. مراكز «الفطيم» تطلق «سوق فستيفال» وعروضاً مميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مراكز «الفطيم» تطلق «سوق فستيفال» وعروضاً مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2020

أعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة الفطيم العقارية عن إطلاق «سوق فستيفال». ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاركة في مهرجان مفاجآت صيف دبي. ويتيح إطلاق السوق الجديد للعملاء فرصة التسوّق والحصول على خصومات تبدأ من 50% على أسعار السلع من أشهر العلامات التجارية الرائدة. وسيشارك كل من «دبي فستيفال سيتي مول»، و«دبي فستيفال بلازا» في عروض السوق الجديد، بمجموعة من أشهر العلامات التجارية المختصة بالأحذية والأزياء والساعات والسلع المنزلية والعطور ومستحضرات التجميل.

تقدم مراكز التسوّق التابعة لمجموعة الفطيم للمتسوّقين جوائز يومية بقيمة 1000 درهم في بطاقات هدايا «فستيفال سيتي»، وذلك عند إنفاقهم 200 درهم في «سوق فستيفال»، المتزامن مع مهرجان مفاجآت صيف دبي من التاسع من يوليو الجاري إلى 29 أغسطس المقبل.

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