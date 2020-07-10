الامارات | «صيف دبي».. موسم المفاجآت والربح بدأ

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. موسم المفاجآت والربح بدأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن حملتها الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2020. وتم إعداد العرض الترويجي الصيفي «تسوق واربح» ليقدم مفاجآت كبيرة وجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم على مدى سبعة أسابيع، مع آلية جديدة من دون تلامس للسحوبات الرقمية وإجراءات أمان صارمة لسكان دبي وزوارها.

وسيحصل كل متسوق خلال فترة العرض الممتدة من 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل عند إنفاق 200 درهم على فرصة المشاركة في السحب الرقمي، حيث سيحظى 70 من المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 300 ألف درهم، أو ست سيارات إنفينيتي Q50 الجديدة كلياً.

وإلى جانب العروض الرائعة عبر مراكز التسوق، فإن حملة «تسوق واربح» خلال مفاجآت صيف دبي تشمل موسمي عيد الأضحى والعودة إلى المدارس، لتبدأ العروض الترويجية لعيد الأضحى من 19 يوليو حتى خامس أيام العيد، حيث تتاح الفرصة لـ50 شخصاً للفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف درهم، بينما يستمر عرض «العودة إلى المدارس» في الفترة من 9 أغسطس حتى 29 أغسطس، وسيربح 20 فائزاً محظوظاً ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي ماجد سيف الغرير: «مع عودة دبي إلى نشاطها الاقتصادي الكامل نعمل في مجموعة مراكز التسوق في دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تسريع مرحلة التعافي لقطاع التجزئة، فقد ساعدتنا شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع مراكز التسوق على تصميم طرق تفاعلية جديدة لاستضافة العروض الترويجية لمفاجآت صيف دبي 2020 التي طال انتظارها هذا العام، وكلنا ثقة بأننا قد نظمنا تجربة آمنة للمستهلكين ليستمتعوا بصيفهم في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تزداد شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة مراكز التسوق في دبي قوةً عاماً بعد عام، وأصبحت هذه الشراكة أقوى بشكل ملحوظ خلال هذا العام، فنحن نتعاون معاً ونعمل بجد من أجل بناء ثقة المستهلك وإعادة تشكيل قطاع التجزئة من خلال الحملات التي تعد أكثر من مجرد عروض ترويجية لاستقطاب المتسوقين، وفي ظل وجود السحوبات الرقمية نتوقع حدوث تحول في سلوك الشراء الخاص بالمستهلكين، وحرصاً على الصحة والسلامة العامة نشجع عمليات الدفع من دون تلامس، وإجراء اختبارات (كوفيد-19) بشكل منتظم لموظفي البيع بالتجزئة في مراكز التسوق».

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مراكز مشاركة

تضم قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي مركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، وبن سوقات سنتر، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف.

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فائزاً محظوظاً بجوائز نقدية بإجمالي 300 ألف درهم.

- تم إعداد العرض ليقدم مفاجآت وجوائز على مدى سبعة أسابيع.

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