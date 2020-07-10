الامارات | أين تذهب.. حلويات ووصفات فرنسية مميزة في «لوكسيتان كافيه»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2020 يقدم «لوكسيتان كافيه» قائمة حلويات جديدة من ألذ الفطائر والمعجنات المحضرة يدوياً والوصفات الفرنسية المميزة. تتضمن القائمة الوصفات الكلاسيكية، مثل: البلاك فوريست، والفريزييه، والتشيز كيك، إضافة إلى كيك الجزر الشهي، واللافندر سبونج كيك المستوحى من زهرة جنوب إفريقيا. الكيك والتارت محضرة ومخبوزة يومياً، مكوناتها دوماً طازجة وخلطاتها محضرة يدوياً وخالية من المواد الحافظة والمنتجات المحضرة مسبقاً. كما يمكن تصميم وصفاتنا حسب طلبك.. لا تتردد بإضافة لمستك الخاصة وشاركنا إبداعاتك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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