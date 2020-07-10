شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الكمون والزنجبيل للتخلص من السيلوليت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السيلوليت هو تراكم للدهون في طبقات الجلد، وعلى الرغم من أنها لا تعتبر مشكلة ضارة صحياً إلا أنها في الحقيقة مشكلة جمالية تعاني منها معظم النساء.
للتخلص من ترهلات الجلد هذه عليكِ تناول هذا المشروب وستحصلين على جسم خالي من العيوب، وللحصول على نتائج أفضل ينصح بممارسة الرياضة.
المكونات
ملعقة كبيرة من الكمون المطحون
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
كوب ماء مغلي
التحضير
ضعي الكمون والزنجبيل وعصير الليمون في كوب ماء مغلي وقلبيا جيداً حتى تصبح فاترة
تناولي المشروب قبل كل وجبة ب20 دقيقة
استمري لمدة شهر للتخلص من ترهلات الجلد، كما يساعد هذا المشروب على التخلص من دهون البطن.