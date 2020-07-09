شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تعرفها عن أهمية تطويل اللحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُفضل بعض الرجال حلاقة لحيتهم بحلول الصيف؛ اعتقاداً منهم أنها تكون سبباً في شعورهم بارتفاع درجة الحرارة في ظل الطقس الحار، إلا أنهم يغفلون العديد من الفوائد لتطويل اللحية خلال الصيف.

فوائد تطويل اللحية بالصيف

كشفت عدد من الدراسات عن عدد من الفوائد غير المتوقعة لتطويل اللحية في الصيف أبرزها أنها تعمل على إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة بوجه الرجل خاصة مع التقدم في العمر.

كما أن اللحية تحمي أصحاب البشرة الدهنية من العديد من المشاكل مثل حبوب الشباب والبثور، بالإضافة إلى أهميتها في حماية بشرة الرجل عموماًالضارة والتي قد تسبب الحساسية.

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أهمية تطويل اللحية

وتحد اللحية أيضاً من تأثر وجه الرجل بدرجات الحرارة العالية وتمنع تهيجه واحمراره، كما أنها تعمل على تدفئة الوجه في فصل الشتاء وتقلل احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

وتتعدد فوائد اللحية، حيث إنها تحارب الضعف الجنسي وتزيد القدرة الجنسية للرجل، لأنها تعمل على تحفيز إنتاج هرمون الذكورة، كما أنها تحمي الجلد من الإصابة بأي عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، حيث تحافظ على الجلد الذي يشكل خط الدفاع الأول عن الجسم

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