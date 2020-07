4 تفاصيل تعرّفك إلى المواصفات الجديدة في نظارات شانيل لخريف 2020

التويد، قماش شانيل المتميز هو مصدر إلهام مجموعة نظارات خريف 2020، وقد برزت نقشة التويد على المعدن أو جرى التعبير عنها على شكل نسيج معدني أو محفورة على التيتانيوم. وتتّسم بتناقضاتها الفريدة بين القوة والرقة، والخطوط الأنثوية والرجالية، والبساطة والتعقيد.

للجزء الأول من مجموعة نظارات خريف 2020، نُقش التويد على قطعة من الذهب أو الفضة أو المعدن المطلي بالروثينيوم، التي تزيّن جوانب إطار نظارات شمسية مستطيل XL، من الأسيتات الكثيف المنحوت باللون الأسود أو البرغندي أو الرمادي الداكن أو ألوان قوقعة السلحفاة. أما عن الأذرع، فهي مزخرفة بحرف C المزدوج.

تتسم زوايا إحدى النظارات الشمسية بإطار عيون القطة بجزء معدني بنمط التويد، وتأتي هذه النظارات الشمسية من الأسيتات باللون الأسود أو البني أو الأخضر أو ألوان قوقعة السلحفاة، ويشكل هذا الجزء المعدني قوسين برّاقين أعلى الأذرع. بتصميم أنثوي وسهل الارتداء، يتوفر من هذا الإطار إصدار نظارة طبية كلاسيكية أو مزود بعدسات حجب الضوء الأزرق.

في هذه المجموعة، برز تصميم آخر من المعدن من خلال إطار شكل بانتوس XL، المزيّن بنقشة التويد عند الجسر و شعار C المزدوج على الأذرع. يُضاف إلى هذه السلسلة زوج من النظارات الشمسية شكل بانتوس مع عدسات محددة بالمعدن.

وفي النهاية، نُفّذ تصميم مستوحى من عرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 للأزياء الجاهزة، تكتمل به مجموعة النظارات الشمسية. يعتمد هذا التصميم على الحجم الكبير والبارز، وأُطّر هيكل العدسة بالكامل بمعدن بتدرّجات من نفس اللون للمسة أحادية اللون مثالية ميّزت حتى شعار C المزدوج. ولمزيد من الخفة، صُنع الإطار على شكل فراشة من النايلون لأسلوب أنيق وكاجوال في نفس الوقت.

