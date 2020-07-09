أزياء الـArmy تعود للصدارة من جديد في 2020

أعادت عروض الأزياء العالمية لعام 2020، موضة الملابس الأرمىArmy للواجهة من جديد ، خاصة بعد أن ظهرت العديد من التصميمات المميزة التي حظيت بإعجاب الشباب العربي من عشاق الموضة.

وظهرت موضة الأرمي في العديد من الموديلات والتصميمات التي تتناسب مع الإطلالات العصرية المختلفة ، منها البنطال الأرمي والقمصان والقبعات.

كما تألق العديد من مشاهير العالم بأزياء الأرمي في مناسبات عدة على رأسهم جاستين بيبر وأشقاؤه خلال جوائز الجرامي ونجم الراب الكندي "دريك".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عودة عروض الأزياء في أيلول المقبل رغم التدابير الاحترازية للوقاية من "كورونا"

تعرّفي على قواعد حضور عروض الأزياء