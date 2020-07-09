أزياء الـArmy تعود للصدارة من جديد في 2020

أعادت عروض الأزياء العالمية لعام 2020، موضة الملابس الأرمىArmy للواجهة من جديد ، خاصة بعد أن ظهرت العديد من التصميمات المميزة التي حظيت بإعجاب الشباب العربي من عشاق الموضة.
وظهرت موضة الأرمي في العديد من الموديلات والتصميمات التي تتناسب مع الإطلالات العصرية المختلفة ، منها البنطال الأرمي والقمصان والقبعات.
كما تألق العديد من مشاهير العالم بأزياء الأرمي في مناسبات عدة على رأسهم جاستين بيبر وأشقاؤه خلال جوائز الجرامي ونجم الراب الكندي "دريك".
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