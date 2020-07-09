طريقة عمل تونر طبيعي للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - يُعتبر التونر أولى خطوات العناية بالبشرة. وهو ليس مجرد خطوة يمكن تخطيها في كثير من الأحيان كما يعتقد البعض، بل على العكس تماماً، هو أمر في غاية الأهمية، إذ يساعد في قبض مسام البشرة، كما يمنح البشرة الإنتعاش والملمس الناعم، بالإضافة إلى أنّه يقلل الإفرازات الزائدة للبشرة وخاصة البشرة الدهنية.

عندما يتعلق الأمر ببشرتك عليك إختيار الأفضل لها وتطبيقه بالطريقة الصحيحة، ويُعتبر التونر الطبيعي أفضل من التونر الصناعي وأكثر فاعلية منه، وقد تظنين أن إعتماد تونر طبيعي يعني أنك تحتاجين إلى الكثير من المكوّنات والكثير من الخطوات، ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا.

"الخليج 365.نت" يقدّم لك خلطات طبيعية لصنع التونر في المنزل بطرق آمنة وصحية وكيفية إستخدامه، ما عليك إلا الإختيار بينها على حسب نوع بشرتك وما يتناسب معها.

طريقة صنع تونر طبيعي في المنزل للعناية بالبشرة

طريقة تحضير تونر طبيعي للعناية بالبشرة

خطوات سهلة وبسيطة يُمكنك تطبيقها لصنع تونر في المنزل بمكونات طبيعية آمنة وفعّالة للعناية ببشرتك مهما كان نوعها. إليك، أهمها:

تونر الطماطم والخيار للبشرة المختلطة

تحضير تونر طبيعي من الطماطم والخيار للبشرة المختلطة



يساعد الطماطم على تحسين إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وموازنة مستوى الحموضة في البشرة. أما الخيار يعمل على تجديد خلايا البشرة؛ لإحتوائه على كمية وفيرة من الماء.

المكوّنات:

مقدار متساوي من عصير الطماطم وعصير الخيار.

طريقة الإستخدام:

يخلط عصير الطماطم مع عصير الخيار جيداً، ويوضع الخليط في الثلاجة، ومدّة صلاحية المزيج من يوم إلى يومين.

تونر الخيار للبشرة العادية

تونر طبيعي من الخيار للعناية بالبشرة



يحتوي الخيار على خصائص مضادة للإلتهابات تهدئ البشرة وتلطفها، ويساعد على علاج البقع التي تظهر على البشرة، ويتميز بإحتوائه على خصائص التبييض التي تفتح لون البشرة، وتجعلها متوهجة ومضيئة.



المكوّنات:

ثمرة خيار مقطعة إلى شرائح.

كوبان من الماء (500 مل).

طريقة الإستخدام:

ضعي قطع الخيار المقطعة إلى شرائح في وعاء مع الماء، إتركيه ليغلي حتى ينخفض معدل الماء إلى النصف، ومن بعدها إتركيه ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة، بعد ذلك قومي بتصفية الماء وضعيه في زجاجة معقمة ومغطاة، يمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة لإستخدامها في المستقبل.

قومي بتطبيقها بإستخدام كرة قطنية تغطي وجهك بالكامل في الليل خاصة بعد الاستحمام أو تنظيف بشرة الوجه.



تونر البابايا للبشرة الجافة

تحضير تونر طبيعي من ثمرة البابايا للعناية بالبشرة



يُفيد تونر البابايا في علاج البشرة الجافة، والمُتصبغة، والتي تُعاني من الطفح الجلدي.

المكوّنات:

كوب من الماء المغلي.

كوب من عجينة البابايا.

طريقة الإستخدام:

تُمزج المكوّنات جيّداً، ويُوضع المزيج في زجاجة في الثلاجّة، يُمكن إستعمال التونر الناتج في غضون 4-5 أيام.

تابعي المزيد: إليكِ طريقة استعمال التونر قبل المكياج

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تونر أوراق الريحان للبشرة الحساسة

تونر طبيعي من أوراق الريحان للعناية بالبشرة



يساهم الريحان في زيادة نضارة البشرة وتفتيحها، محاربة التجاعيد والمحافظة على شباب البشرة.

المكوّنات:

كمية من أوراق الريحان

طريقة الإستخدام:

تُفرم أوراق الريحان، وتُنقع في الماء المغلي.ثم، يُصفَّى المحلول، ويُخزّن في الثلاجة. يُستخدم تونر أوراق الريحان عند الحاجة.



تونر إكليل الجبل والميرميّة للبشرة الدهنية

تونر إكليل الجبل للعناية بالبشرة



يُعتبر إكليل الجبل من أفضل الأعشاب فائدة لجميع أنواع البشرة وبخاصة الدهنية منها، فيعمل على تنقية البشرة من الشوائب والأتربة العالقة بها، ويساهم في شد جلد البشرة، وتُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الميرميّة على تجديد خلايا البشرة ومكافحة الشوائب فيها، وهذا يَنعكس على نضارة البشرة.



المكوّنات:

ثلاث ملاعق طعام من إكليل الجبل (45 جم).

ثلاث ملاعق كبيرة من المريمية (45 جم).

كوبان من الماء (500 مل).

طريقة الإستخدام:

قومي بغلي نصف ليتر من الماء، ثم أضيفي هذه المكونات جميعها إلى الماء واتركيها لتبرد. قومي بتصفية المياه وخزنها في وعاء زجاجي مغطى في الثلاجة، يمكنك إستخدامه في الليل أو في الصباح.



تونر ماء الورد لجميع أنواع البشرة

تونر طبيعي من ماء الورد لترطيب البشرة



يُعتبر ماء الورد منظّفاً جيداً للوجه، حيث يمكن إستخدامه لإزالة الأوساخ والزيوت العالقة به. وبالتالي، التقليل من إنسداد المسام، كما يُساعد تطبيقه موضعيّاً على التقليل من الإلتهاب المرتبط بحب الشباب.

المكونات:

ربع كوب من ماء الورد.

عبوة صغيرة.

طريقة الإستخدام:

يتم وضع كمية من ماء الورد في عبوة مع مرش، يتم رش القليل منها على البشرة بين الحين والآخر وتكرار الأمر عدة مرات في اليوم.

كما يمكنك تطبيق ماء الورد بالإعتماد على قطعة من القطن المعقم.

تابعي المزيد: تونر طبيعي لتبييض البشرة وتعزيز الكولاجين فيه

تونر العسل وعصير الطماطم للبشرة المختلطة

تونر طبيعي لترطيب البشرة



تعمل الطماطم على تنظيفو ترطيب البشرة وزيادة نعومتها، والتّخلّص من الرّؤوس السّوداء النّاتجة عن خلايا الجلد الميّتة، ويقوم العسل بمنح البشرة الإشراق والجمال، ويساعد في وقاية البشرة من حب الشباب، والتخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة على البشرة.



المكوّنات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

طريقة الإستخدام:

يُمزج العسل مع عصير الطماطم جيداً، للحصول على مزيج كثيف، يوضع مزيج التونر على بشرة الوجه، والعنق بإستخدام أطراف الأصابع، مع الحذر بالابتعاد عن المناطق المحيطة بالعين، وحول الفم، يترك التونر على البشرة لمدّة 15 دقيقة، ثم تُغسل البشرة بالماء الدافىء، ثم تُرش بالماء البارد.



تونر الشمر والليمون للبشرة المختلطة

طريقة عمل تونر طبيعي للبشرة



يحتوي الشمر على هرمونات نباتية تساعد على جعل البشرة مرنة وحيوية، وتشجع على إنتاج الخلايا الجلدية الصحية.



المكوّنات:

نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

خمس ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.

طريقة الإستخدام:

تُطحن بذور الشمر، وتُوضع مع الماء المغلي، تغطى. وتترك جانباً لمدّة 20 دقيقة، يحرك المزيج مع عصير الليمون، ثمّ يوضع على بشرة الوجه.

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