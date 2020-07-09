كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - يعد الكولاجين الكلمة الأكثر بحثاً على غوغل، فجميع النساء من دون استثناء يحرصن على تحسين مظهرهن والحفاظ على إطلالة شابة بشتى الطرق، في مقدمها الكولاجين. فإذا كنت ترغبين في تجديد البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة بالكولاجين بشكل طبيعي، تابعينا في هذا المقال.



ما هو الكولاجين؟

الكولاجين



الكولاجين هو أكثر البروتينات وفرة في الجسم، وهو المسؤول عن مرونة البشرة والحفاظ على شبابها. لكن مع التقدم في السن، تتباطأ عملية إنتاج الكولاجين، ومع انخفاض نسبته في البشرة، تبدأ علامات التقدم في السن بالظهور خصوصاً التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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التخلص من الخطوط الدقيقة حول العين

يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة حول العين



تعد الخطوط الدقيقة حول العين أولى علامات التقدم في السن، كون البشرة المحيطة بالعين حساسة جداً ورقيقة، فتفقد مرونتها سريعاً لتظهر التجاعيد والترهلات بشكل كبير. فإذا كنت تطمحين الى الحفاظ على شباب عينيك بشكل طبيعي من دون الخضوع لحقن البوتوكس، ينصحك الاختصاصيون بتناول مكمل يومي يحتوي على ببتيدات الكولاجين التي تعمل على ملء الخطوط الدقيقة والتخلص من التجاعيد، والحد من ظهور علامات التقدم في السن على البشرة. وقد أثبتت الأبحاث أن هذه الببتيدات تشد البشرة خلال أربعة أسابيع.



التخلص من الندوب

التخلص من الندوب



يساعد الكولاجين في شفاء الجروح وإزالة الندوب التي تعاني منها البشرة، كما يعمل كمضاد للالتهابات، فيوفر للبشرة مظهراً مشرقاً خالياً من الشوائب. فإذا كنت تعانين من تندّب الجلد، احرصي على تناول ببتيدات الكولاجين بشكل دوري.

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أفضل طريقة لتناول الكولاجين

طريقة لتناول الكولاجين



هناك شيء واحد يتفق عليه جميع الباحثين، وهو أن أفضل طريقة لتناول الكولاجين والاستفادة من فوائده في الحفاظ على شباب البشرة، هي تناول مكملات الكولاجين لمدة ثلاثة أشهر، لأن جزيئات الكولاجين أكبر من أن تمر عبر الجلد خارجياً. فهي أفضل خيار للنساء اللواتي لا يرغبن في الخضوع لعمليات التجميل وحقن البوتوكس وغيرها من التقنيات المعتمدة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.



فوائد أخرى

فوائد أخرى



يساهم الكولاجين أيضاً في تعزيز صحة الشعر عن طريق العمل مع الكيراتين، جنباً الى جنب، في تعزيز بروتين الشعر، ليصبح الشعر أكثر لمعاناً وحيوية. والأمر كذلك بالنسبة الى الأظافر، حيث يساهم الكولاجين في تعزيز صحة الأظافر وجعلها أكثر قوة ومقاومةً للتكسر.

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