بودرة الأملا الحل لجميع مشاكل الشعر... إليك طرق استخدامها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - بودرة الأملا أو عنب الثعلب الهندي، هي من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، حبث تشتمل على كمية كبيرة من الفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحسن من صحة الشعر وتكافح جميع المشاكل التي قد يصاب بها، مثل تساقط الشعر، القشرة، الحكة وغيرها... كما أنها متاحة بسهولة في الأسواق ويمكنك استخدامها بطرق مختلفة وفق المشكلة التي يعاني منها شعرك، سنعرفك إليها في هذا المقال.



الأملا لتطويل الشعر

الأملا لتطويل الشعر



في وعاء على النار، ضعي ملعقتين صغيرتين من بودرة الأملا وملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وامزجي المكونات في شكل جيد. وحين يتغير لون الزيت، انزعي المكونات عن النار واتركيها الى أن تبرد. بعدها، طبقيها على شعرك واتركيها لمدة ساعة. من ثم اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. تقوي الأملا بصيلات الشعر، فيما يمنع زيت جوز الهند تلف الشعر. أما زيت الزيتون فيكافح مشكلة تساقط الشعر.

تابعي المزيد: فوائد زيت الذرة للشعر الخشن



الأملا للشعر الجاف والباهت

الأملا للشعر الجاف والباهت



يشكل مزيج البيض وبودرة الأملا، خياراً رائعاً لك إن كنت تعانين من الشعر الجاف والباهت، فهو غني بالبروتين الذي يجعل شعرك ناعماً وذا ملمس حريري. في وعاء، اخلطي بيضتين ونصف كوب من بودرة الأملا، وحين يصبح الخليط متجانساً طبقيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء البارد.



الأملا لتكثيف الشعر

الأملا لتكثيف الشعر



إذا كنت تعانين من الشعر الخفيف، فإن مزيج بودرة الأملا وبودرة الشيكاكاي يشكل الحل الأمثل لتعزيز نمو الشعر. امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من بودرة الأملا وبودرة الشيكاكاي مع كمية مناسبة من الماء. وحين تحصلين على عجينة ناعمة. طبقي العجينة على شعرك وفروة رأسك واتركيها لمدة 40 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

Advertisements



الأملا للتخلص من قشرة الرأس

الأملا للتخلص من قشرة الرأس



يعد مزيج بودرة الأملا وعصير الليمون أفضل علاج لقشرة الرأس، لا سيما أن عصير الليمون يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. اخلطي كمية مناسبة من بودرة الأملا وعصير الليمون، وضعيها على فروة رأسك لمدة خمس دقائق. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



الأملا لتعزيز صحة فروة الرأس

الأملا لتعزيز صحة فروة الرأس



يساعد مزيج بودرة الأملا وأوراق الكاري وزيت جوز الهند في تعزيز صحة فروة الرأس والتخلص من كافة المشاكل التي تعاني، كونه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم. في وعاء على النار، ضعي ربع كوب من بودرة الأملا وكوباً من زيت جوز الهند وربع كوب من أوراق الكاري. وعندما يتحول لون الزيت الى اللون البني، انزعي المزيج عن النار واتركيه الى أن يبرد. دلكي بالمزيج فروة رأسك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



الأملا للتخلص من مشكلة تساقط الشعر

الأملا للتخلص من مشكلة تساقط الشعر



يعد تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي تواجهها التساء. فإن كنت تعانين من هذه المشكلة، انقعي كمية مناسبة من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. وفي الصباح، صفي الماء وأضيفي إليه بودرة الأملا، واخلطيهما الى أن تحصلي على معجون ناعم. طبقي المعجون على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

تابعي المزيد: الضفائر الفرنسية أفضل تسريحة صيفية على الإطلاق... اعتمديها بأسلوب النجمات