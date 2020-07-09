على موسيقى "نسيني الدنيا".. لقاء الخميسي تتغزل في زوجها: أنت الحب

علاقات و مجتمع

تغزلت الفنانة لقاء الخميسي، في زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو مجمع للصور التي تجمع بينهما، على أغنية "نسيني الدنيا"، للفنان راغب علامة.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو قائلةً "لو أقولك إني باحبك الحب شويه عليك، عدينا حاجات صعبة كتير في حياتنا زعلنا وفرحنا، قصرنا ونجحنا، تعبنا وارتحنا واتعلمنا كتير".

وتابعت لقاء الخميسي، "الحقيقة الوحيدة طول الطريق أن أنت أنا، أنت اللي فات، ودلوقتي وبكره أنت الحُب".

وسبق أن ظهرت لقاء الخميسي في إطلالة غير تقليدية مرتدية بدلة بكم طويل تحمل اللون الأسود، ذات فتحة من الصدر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بتعليق كلمة "أسود".

وتفاعل معها متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني في التعليقات، منهم رانيا يوسف التي علقت قائلة: "قمر ما شاء الله"، بينما علقت الفنانة نادية الجندي وإيمان العاصي بوضع "إيموشن" قلب.