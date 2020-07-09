خلال أحدث جلسة تصوير لها.. هند صبري تنصف المرأة: القوية لا تخاف (صور)

لايف ستايل

خضعت الفنانة هند صبري، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي "riccardoghilardi"، والتي شاركتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مدونة بعض العبارات التي تنصف المرأة.

وظهرت "هند" خلال جلسة التصوير مرتدية فستان أوف شولدر، باللون الأسود، من تصميم "AZZI & OSTA".

وأضافت هند صبري، بعض اللمسات الجمالية فلم تتكلف بوضع الماكياج، إذ حرصت على الظهور بمكياج هادئ، فاختارت اللون البمبي في الشفاه، مع لمسات بلاشر ورسم العين، ولم تترك شعرها منسدلًا، واعتمدت على القليل من الاكسسوارات التي تناسبت مع إطلالتها.

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وأرفقت هند تعليقًا على الصور قالت خلاله، "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف، إن أكثر الأفعال شجاعة، هو أن تفكر لنفسك، بصوت عالٍ، كوكو شانيل".

وأضافت تعليقًا آخر قالت خلاله، "السقوط حادث؛ أما البقاء في الأسفل... اختيار".

هند صبري: التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه

وكانت الفنانة هند صبري عبَّرت عن استيائها من جرائم التحرش عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت في عدد من التغريدات، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله ما عدا قلة محظوظة، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وتابعت في تغريدة أخرى: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك إنتي، شكرًا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.