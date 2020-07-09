7 صيحات لتواكبي الموضة كالفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 04:07 مساءً - خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، أنت بحاجة إلى أزياء مريحة وكاجوال، تمنحك شعوراً بالانتعاش. وقد لفتتنا في عروض ربيع وصيف 2020، بعض الصيحات الشبابية التي أدرجها المصمّمون ضمن مجموعاتهم، والتي تميّزت بأقمشتها الناعمة وتصاميمها المريحة، سواء من حيث القصّات الواسعة التي تخفي عيوب الجسم أو النقوش والألوان التي عكست لمسات شبابية وحيويّة، أو من حيث الأنسجة الخفيفة والمتطايرة...

من أبرز الصيحات المخصّصة لهذا الموسم، اخترنا لك 7 اتجاهات تناسب مختلف مشاويرك ومناسباتك، وتواكبين معها أبرز صيحات الموضة العالمية كما تفعل الفاشينيستا!



قصّات غير متماثلة

قصّات غير متماثلة



أتت بعض التصاميم بقصّات غير متماثلة، فبدت معها الإطلالات شبابية ومليئة بالحيوية. رأينا هذه الصيحة على الفساتين والتنانير، كذلك على بعض القمصان، وهي من اتجاهات الموضة العالمية التي تناسب شخصية المرأة اللعوب والتي تبحث عن لفت الأنظار بأسلوب غامض وعفوي.

نسّقي هذه الأزياء مع إكسسوارات أنيقة، كحذاء بكعب عالي وحقيبة كلاتش، للحصول على إطلالة سبور-شيك، أو حافظي على لمستها العصرية والشبابية من خلال انتعال حذاء مسطّح أو صندل بكعب منخفض.

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الفستان القميص

الفستان القميص



يأتي هذا الفستان مزيّناً بأزرار أمامية، وبطول يصل إلى حدود الركبتين. بإمكانك أن ترتديه مع سروال لاغينغ أو منفرداً.

زيّني الفستان القميص بحزام عريض أو رفيع، لإضفاء لمسة من الأنوثة على إطلالتك، مع انتعال باليرين ناعم. أو بإمكانك الاستغناء عن الحزام والحفاظ على تصميمه الكاجوال مع انتعال حذاء رياضي بتصميم لافت.

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بدلات عصرية

بدلات عصرية



لن تغيب البدلات عن إطلالاتك الكاجوال لهذا الموسم، فكما ذكرنا سابقاً، حرص المصمّمون على تقديم أزياء مريحة وأنيقة في الوقت نفسه، تتألّق بها السيدة في مختلف مناسباتها.

لفتتنا في مجموعة ربيع وصيف 2020، تصاميم البدلات المؤلّفة من سراويل قصيرة أو ما يُعرف بالشورت، مع سترة بلايزر رسمية. ومن خلال هذا التصميم، استطاعت البدلة أن تجمع بين اللمسة الكلاسيكية الرسمية، واللمسة العصرية الشبابية.

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الشراريب

الشراريب



تأتي هذه اللمسات المتطايرة لتزيّن الأقمشة وتمنحها بعض الحيوية والمرح. رأينا الشراريب على أزياء راقية للسهرات، كما زيّنت أزياء النهار العصرية.

نسّقي أزياء الشراريب بكثير من التأني كي لا تبدو إطلالتك صاخبة. اختاري سروال جينز بتصميم كلاسيكي مع قميص مزيّن بالشراريب، أو ارتدي فستاناً بهذه الصيحة وأرفقيه بإكسسوارات ذات تصميم بسيط وهادئ.

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خطوط ناعمة

خطوط ناعمة



صيحة الأزياء المخطّطة ليست بالجديدة على عالم الموضة، فقد رأيناها في مواسم سابقة تزيّن الأزياء بأحجام مختلفة واتجاهات مختلفة. رأينا الخطوط العريضة والرفيعة، العمودية والأفقية والملتوية، إلا أن الخطوط هذا الموسم جاءت رفيعة وناعمة، تكاد تنصهر مع القماش بأسلوب غامض وجذاب.

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جمبسوت عصري

جمبسوت عصري



قد تختارينه بقماش الدنيم أو بأي قماش آخر، ولكن الأهم هو أن يكون بتصميم عصري يمنحك إطلالة عصرية ومريحة. لفتتنا تصاميم الجمبسوت لهذا الموسم في تنسيقات مختلفة، بعض المصمّمين أراد أن يزيد من شبابية الإطلالات من خلال جعل العارضات يرتدين قميصاً أو توب قطنية تحت الجمبسوت، فيما البعض الآخر ارتأى أن يسلّط الضوء على هذه القطعة العصرية فجاءت منفردة.

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سروال الجينز

سروال الجينز



هو من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، أكان ذوقها كلاسيكية أم عصرياً. فهو من الأزياء التي تحتاجين إليها في مناسبات عدّة. ولهذا الموسم، جاءت سروال الجينز بقصّة جريئة، فضفاضة بعض الشيء، ومزيّنة ببعض الرسومات أو التطريزات أو ممزّقة... يمكنك أن تحصلي على إطلالة سبورك-شيك من خلال تنيسق هذا الجينز مع حذاء Pump أو باليرين، كما بإمكانك أن تحافظي على تصميمه العصري من خلال اختيار حذاء رياضي من مجموعات الأحذية التي قدّمتها العلامات التجارية لهذا الصيف.

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