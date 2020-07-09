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احذر مشروب يومي قد يودي بحياتك للخطر.. تعرف عليه

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Doaa Raheel 0 تبليغ

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عدن - ياسمين التهامي - نعلم جميعًا أن صحتنا تعتمد إلى حد كبير على الطعام أو الشراب الذي نختاره، لذلك يجب ألا يكون لذيذًا فحسب، بل جيدًا أيضًا لجسمنا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي الجمع بين بعض العناصر الغذائية التي نتناولها إلى مشاكل صحية، إليك أبرزها وفقا لموقع “برايت سايد”.

 

وفقًا لتقرير نشر على موقع “برايت سايد”، فإن الكاكاو غني بحمض الأكساليك، والذي عند دمجه مع الكالسيوم، يمنع امتصاص الكالسيوم، يساهم هذا الحمض في تكوين بلورات الأكسالات، وهي ضارة للكلى بكميات مفرطة بالطبع ، لن يؤذي كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة أسبوعيًا الكلى، ولكن كن حذرًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

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وقام موقع “برايت سايد” بتقديم نصيحة مفادها أن الدهون تعمل على تسهيل امتصاص الأكسالات ، لذلك إذا كنت عرضة لحصوات الكلى ، فقم بعمل الكاكاو بالحليب الخالي من الدسم.

 

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