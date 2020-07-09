شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة تقوي نظر طفلك..أبرزها العنب الأسود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من أهم الحواس التي يعتمد عليها الطفل في التعلم هو النظر، لذا كن حذرًا عليك الكشف عنه في كل فترة، ويجب ألا يجلس الطفل أمام التلفاز والهاتف لفترة طويلة، ويأكل طعامًا صحيًا يساعد على تقوية البصر والحفاظ عليه.

تعرفي على أهم الأطعمة التي تساعد على حفظ بصر طفلك…

الجزر:

يجب تناول الجزرلإحتوائه على فيتامين (أ) ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين الرؤية وتجنب الإصابة بالعمى الليلي، أما عصير الجزر فيحتوي على البيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة يساعد على حماية سطح العين، المحافظة على تناول عصير الجزر يساعد على تجنب العديد من إصابات العيون مثل اعتام عدسة العين والضمور البقعي.

البيض:

يتميز صفار البيض بإحتوائه على فيتامين أ والزنك واللوتين، حيث يساعد فيتامين أ على حماية القرنية ،والزنك على سلامة الشبيكة، واللوتين على تقليل فرص الإصابة بمشاكل البصر.

الأسماك الدهنية:

يجب عليك تناول الأسماك الدهنية مرتين أسوعيًا للحماية من الإصابة بمشاكل البصر، حيث تعتبر الأسماك من الأكلات الغنية بأوميجا 3 لذلك ننصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين.

المكسرات

يعتبر اللوز والفول السوداني من أهم المكسرات التي تحفظ النظر وتقويه حيث أن المكسرات غنية بأوميجا 3 التي تساعد على تحسين الرؤية برفع معدلات الأحماض الأمينية.

السبانخ

Advertisements

تحتوي الخضروات الورقية مثل الملوخية والجرجير والسبانخ على مادة اللوتين التي تحمي العين من الأشعة الضارة وأيضًا تحمي من الإصابة باعتام عدسة العين. كما أن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي العين من الإصابة بالأمراض التي تسببها حرارة الشمس.

العنب الأسود:

يتميز العنب الأسود على مادة الأنثوسيانين التي تساعد على تقوية البصر وتحمي من الإصابة بالضمور البقعي و إعتام العدسة.

الفلفل الأخضر:

الفلفل الأخضر يحتوي على الكثير من العناصر المهمة لصحة العين مثل البيتا كاروتين وفيتامين أ وكل تلك المواد تساعد على تقوية البصر، ويمكن تقديم الفلفل الأخضر مع السلطة الخضراء.

البطاطا:

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين التي تحافظ على صحة النظر.و يشترك في ذلك الخضروات صاحبة اللون البرتقالي مثل القرع والجزر وغيرها.

منتجات الألبان:

تتميز منتجات الألبان بوجود الزنك وهو عنصر رئيسي في بنية العين لذلك تناول الألبان باستمرار مهم لها، كما تحتوي أيضًا على فيتامين أ الذي يساعد على حماية العين.

الجريب فروت:

يتميز الجريب فروت بوجود نسبة عالية من فيتامين C الغني بمواد الأكسدة التي تحمي العين من الإصابة بالأمراض، يفضل تناول نصف ثمره منه أو البرتقال يوميًا.