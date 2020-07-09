لا تقتصر قواعد الإتيكيت على التعامل مع الغرباء أو زملاء العمل أو الأصدقاء أو كبار السن، بل تشمل سبل المتواصل مع الوالدين.

فهناك عدة قواعد لإتيكيت التعامل مع الوالدين.

الإحسان للوالدين

يعدّ الإحسان من قواعد إتيكيت التعامل مع الوالدين الهامّة، وهو يتمثل في برهم وطاعتهم، إلى جانب سماع كلامهم وتنفيذ أوامرهم.

التحدّث مع الوالدين بصوت منخفض

من غير المسموح التحدّث إلى الوالدين بصوت مرتفع، أو مقاطعتهما أثناء الحديث إلا عند الضرورة القصوى أو قول أي كلام جارح لهما.

عند الاضطرار إلى الانصراف أثناء الحديث، يجب الاستئذان أوّلًا، كما يجب البعد عن مناداة أحد منهما بصوت عال.

النظر إلى الوالدين عند الحديث

يجب النظر إلى الوالدين، أثناء الحديث معهما، كما التركيز في كلامهما، فضلًا عن الانتباه والاستماع الجيد لهما.

لا للبدء في تناول الطعام قبل الوالدين

ليس من قواعد الإتيكيت، أن يسبق المرء والديه في تناول الطعام، أو التعليق على الطعام المعد من الوالدة بشكل غير لائق، بل يجب شكرها على تحضير الطعام، ومساعدتها في طهيه أو في ترتيب طاولة الطعام قبل تناول أية وجبة وبعده.

التأدب في الجلوس أمام الوالدين

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يجب التأدب في الجلوس أمام الوالدين، وأثناء الحديث معهما، بعيدًا من وضع القدمين بشكل غير لائق في اتجاه وجهيهما.

التحلّي بالصدق

التحلّي بالصدق هو من قواعد إتيكيت التعامل مع الوالدين، إذ يجب الحرص على عدم الكذب عند الحديث معهما.

التواصل مع الوالدين وزيارتهما

إذا كنت تعيش بعيدًا عن والديك، فكن حريصًا على الاهتمام بهما، والاطمئنان عليهما باستمرار، سواء بالاتصال بهما هاتفيًّا، أو زيارتهما.

مساعدة الأم في تنظيف المنزل

يجب مساعدة الأم في تنظيف المنزل، فهذه قاعدة من القواعد الهامّة في التعامل مع الوالدة.

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