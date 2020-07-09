شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للشيخوخة.. سحر مشروب “منقوع لبان الذَّكَر” للوجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتمد خبراء التغذية والتجميل يومياً على المكونات الطبيعية، لما تذخر به من فوائد لا حصر لها على الصحة والجمال، ومحطتنا اليوم مع “لبان الذَّكر” فله فوائد لا نهاية لها؛ ولكن يجهلها الكثيرون، واليوم وللفتيات اللاتي يبحثن عن وجه نقي ومظهر حيوي، نتوقف على منقوع “لبان الذّكر” فشرب كوب واحد منه في اليوم أو تطبيقه موضعيًّا، يعود على البشرة بالعديد من الفوائد.

ونكشف لكِ اليوم التفاصيل الكاملة عن فوائد المنقوع مع العديد من ماسكات الوجه المصنعة من منقوع لبان الذكر الغنية بالفوائد، لتطبيقها بكل سهولة لجمالك، وفقاً لـ”سيدتي .نت”.

فوائد منقوع لبان الذكر لبشرتك

لمنقوع اللبان الكثير من الفوائد على البشرة، فهو غنيّ بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، كما يحتوي زيت لبان الذّكر على العديد من الخصائص التي يمكن الاستفادة منْها عنْد وضعه على البشرة، ومن أبرزها:

1- تقوية وتعزيز البشرة وتوحيد لونها ومساعدته بشكلٍ بسيط في علاج اضطرابات البشرة، مثل الأكزيما والالتهابات الفطريّة.

2- تأخير شيخوخة البشرة عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين فيها، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، ومحافظته على البشرة بشكل مشدودة وناعم وصحيّ.

3- التّخلّص من النّدوب التي تتركها العمليات الجراحيّة، بالإضافة لآثار حبّ الشّباب، وتجاعيد الجلد وتجديد خلايا البشرة، والتّخلّص من الخطوط الرّفيعة والتّجاعيد.

4- تقويّة الأظافر الرقيقة والهشّة والضّعيفة.

5- ويساعد اللبان على تنظّيف الجروح والخدوش ويعجّل بشفائها دون أنْ تُترك ندبة وراءها، مع التّخفيف من التّورّم النّاجم عن لدغات الحشرات، وتسريع شفائها، وتنعيم البشرة، وذلك من خلال الاستخدام المنتظم لمياه أزهار لبان الذّكر.

طريقة تحضير المشروب

يمكن الحصول على الفوائد الفعّالة من اللّبان الذّكر عن طريق شُرْب منقوعه، ولتحضيره إليك الخطوات التالية:

1- يمكنك وضع كيس واحد من اللّبان في وعاء.

2- يُغلى الماء المُقطر، ويُسكب فوق اللبان حتى يمتلئ الوعاء.

3- يغطّى الوعاء باستخدام طبق زجاجي أو منشفة، ويُترك ليلةً كاملة.

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4- تشرب كمية قليلة من مياه منقوع اللّبان خلال اليوم، ويُوصى بشربها ببطءٍ إن كانت تلك المرة الأولى لتجربتها.

تحضير اللبان للتخلص من الجفاف والتجاعيد

كما أن هناك خلطة تعتمد على “لبان الذكر” يعمل على ترطيب البشرة وإزالة أعراض جفافها، بالإضافة إلى شد البشرة وتقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول العينين، ولعمل هذه الخلطة، عليكي الآتي:

1- أذيبي ربع كوب من زيت جوز الهند.

2- أضيفي إليه ملعقة كبيرة من شمع العسل وربع كوب من زيت الأفوكادو وعشر قطرات من زيت اللبان وعشر قطرات من زيت المر وخمس قطرات من زيت خشب الصندل.

3- اخلطيهم جيدًا، ثم ضعي الخليط حول العينين، ودلكيه لمدّة دقيقة، ويمكن تطبيقه على الوجه بالكامل، واتركيه على البشرة لساعاتٍ قليلة كحد أدنى، أو لليلةٍ كاملةٍ، ومن ثَمَّ قومي بمسحه باستخدام مناديل الوجه المبلّلة في حالة وضعه لساعاتٍ قليلةٍ، أما لو تركتِه لليلة كاملة فقومي بشطفه، واستعملي وعاءً مُحْكم الإغلاق لتخزين الخليط المتبقّي، ويمكنك وضع هذا المزيج كلّ ليلة قبل النّوم.

استخدامه لتقشير البشرة

تُعتبر هذه الخلطة مقشِّرًا طبيعيًا لبشرة الجسم، ويُستخدم فيها زيت لبان الذّكر لمساهمته في علاج جروح البشرة والحصول على بشرةٍ نظيفة المسام، ولتحضير المزيج يمكنكِ:

1- إحضار نصف كوب من الشوفان غير المطبوخ.

2- نصف كوب سكر بني مع نصف كوب عسل طبيعي.

3- ربع كوب من زيت الجوجوبا مع أربع قطرات من زيت لبان الذكر وقطرتين من الخزامى وأربع قطرات من زيت إبرة الراعي المعروفة بالغرنوقي.

4- تُطحن المكوّنات الجافة؛ للحصول على مسحوقٍ ناعمٍ، ثم تُمزج المكوّنات السّائلة مع المسحوق، وتُمزج بقيّة المكوّنات للحصول على معجونٍ خَشِنٍ، وتُنظّف البشرة.

5- يتم توزيع المعجون عليها، ويدلّك بلطفٍ باستخدام الأصابع وتُحرّك بحركاتٍ دائريّة، ويتمُّ الاستمرار بالتّدليك بلطفٍ لمدّة 5-10 دقائق لتقشير الوجه، حيث يحتاج كل جزءٍ مدة دقيقة لدقيقتين، ثم يُغسل بالماء الفاتر، وتُكرّر الخلطة مرّتين في الأسبوع.