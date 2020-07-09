تتميز المرأة السودانية برائحتها الجميلة العطرة، التي يكون مصدرها في الأساس البخور المكون من خلطات عدد من النباتات العطرية السودانية التي تعد بطرق محددة تتوارثها الأجيال. ولا يرتبط استخدام البخور بالمناسبات السعيدة فقط، فهن يستخدمنه طوال العام، لمنح بشرتهن النظافة والمرونة والرائحة العطرة التي لا تقاوم. في هذا المقال اعرفي طريقة عمل البخور السوداني بالإضافة إلى أهم فوائده للبشرة وللجسم. طريقة عمل البخور السوداني البخور السوداني أو حمام الدخان واحد من طقوس التجميل التي تمارسها النساء في دولة السودان، إذ يجتمعن في مكان ما، موجود فيه هذا البخور، مع تغطية أجسادهن بقطعة كبيرة من القماش بعد التدليك بخلاصة البخور ليعبق من الجسم ويعطي رائحة جميلة، وإليك طريقة عمل البخور السوداني المتوارثة: المكونات كمية من أعواد خشب مقطعة قطعًا صغيرة. كوب من الصندلية. كوب من السكر. كوب من الماء.

عصير 3 ثمرات برتقال. قطرات من عصير ليمون. كوب صغير من المسك المطحون. كوب صغير من المحلبية السودانية. أعواد قرنفل. قليل من العطر الخام المفضل لديك. طريقة عمل البخور السوداني اعصري ثمرات البرتقال يدويًا وفي وعاء كبير اخلطيه جيدًا مع نصف كمية مسحوق المحلب أو المحلبية السودانية. أضيفي إلى المزيج السابق كوبًا من المسك المطحون. حركي الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه متجانسًا كالمعجون تمامًا. أحرقي أعواد الخشب المقطعة باستخدام شوّاية قديمة، ثم ضعي فوقها الوعاء المحتوي على مزيج مسحوق المحلب والمسك مع عصير البرتقال، لتجتمع جميع الأبخرة في هذا الوعاء، وغطيه باستخدام قطعة قماش لتجميع كل الأدخنة الصادرة من تلك

العملية داخل الوعاء. اتركي الوعاء على الشواية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. ارفعي الوعاء من الشواية وقلبي ما فيه من خليط جيدًا أَضيفي قطرات العطر الخام للخليط وقلبي جيدًا. أعيدي الوعاء إلى الشواية واتركيه لمدة خمس دقائق. ارفعي الوعاء عن الشواية وأضيفي حبوب القرنفل المطحونة وامزجيها جيدًا. أعيدي الوعاء إلى الشواية مرة أخرى واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. حضري القطر بغلي كمية السكر والماء في قدر على درجة حرارة متوسطة، ثمّ أضيفي قليلًا من عصير الليمون قبل إزالته عن النار. اسكبي القطر على الوعاء المحتوي على الخليط مع التحريك الجيد. أضيفي الكمية المتبقية من المحلب إلى المكوّنات مع إعادة تقليب المزيج. احفظي البخور الناتج في وعاء زجاجي وأغلقيه بشكل محكم.

فوائد البخور السوداني للبخور السوداني عدد من الفوائد، على رأسها: يساعد على استرخاء عضلات الجسم وتهدئة آلام العظام. يزيد من الإثارة الجنسية لدى السيدات، إذ يُعتقد أنه يعزز من عملية الإشباع الجنسي. تطهير الجسم وتعطيره وتنعيمه. تفتيح الأماكن الداكنة وجعلها أكثر نضارة ونعومة. يخفف من آلام الظهر والروماتيزم. يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة.

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