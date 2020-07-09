شكرا لقرائتكم خبر عن استمتعي بإطلالات مختلفة كل يوم.. خُدع وحِيل عملية للموضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتابع الفتيات والسيدات دائماً إطلالات النجمات ومدونات الموضة والأزياء العالمية، للاستمتاع بإطلالة مميزة فريدة، ولكن هناك أفكاراً عملية تُساعدك على التنوع في إطلالاتك وضبط خزانة الملابسك في الواقع، ونعرض لكِ اليوم المزيد من هذه الأفكار مع خُدع وحِيل مميزة، إلى جانب حيل التنسق الأخرى المثيرة للاهتمام التي نلاحظها طوال الوقت.

ومع هذه الأفكار التي نعرضها لكِ يمكنك أن ترتدي نفس الإطلالة بأكثر من طريقة، فقط من خلال خطوة بسيطة يمكنها أن تحول مظهرك تماماً، استمري في التمرير للحصول على بعض النصائح التي قد تجعلكِ تنسجمين مع الموضة وإذا كنتِ في مزاج جيد للتسوق، فستكتشفي أيضاً بعض القطع الأنيقة التي تحبها فتيات الموضة.

غيري شكل البلوزات التانك القطنية

توب تانك: ارتدي التوب تانك بشكل معاكس ليعطي تصميم أنيق للبلوزة فوق رأسك ووضعه بالقرب من الكتف الآخر، هذا سيخلق الوهم بأن هذا تصميم التوب نفسه، نصيحة إضافية: الألوان الزاهية ستكون رائعة مع هذه الحيلة.

ابتكري فستانك بنفسك

قميص مع تنورة: ابتكري مظهراً أنيقاً باستخدام قميص أبيض كقاعدة أسفل التنورة القصيرة وابتكري تصميم للفستان جديد لشيء مختلف ولافت للنظر، ملحوظة: القطع الملونة بنقشات مختلفة تظهر بشكل رائع مع اللون الأبيض.

استخدمي الوشاح بطرق أخرى غير وظيفته الأساسية

وشاح توب: جربي وشاح مطبوع وقومب بربطه بشكل عقد من الأمام أو الخلف لإنشاء توب أو عصابة الرأس للمزيد من التألق.

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ارتدي القميص الأبيض بأكثر من طريقة

عززي قميصك المفضل الأبيض من خلال ربطه مرتين من الأمام لإنشاء مظهر البلوزة القصيرة، جربيه مع تنورة أو بنطلون جينز وحذاء عالي الكعب.

الجوارب الرياضيها يمكنها ان تغير إطلالتك تماماً

الجوارب الرياضية: قومي بدمج الجوارب الرياضية العصرية مع القطع الكلاسيكية كعامل رائع في الوقت الحالي إلى إطلالتك الأنيقة، حيلة الأزياء هذه رائعة وستناسبك طوال العام.

اظهري اربطة الكاحل الخاصة بالأحذية الصيفية

حيلة أربطة الصنادل: في الحقيقة هذه ليست حيلة أكثر منها صيحة جديدة ظهرت هذا العام، لكنها ستساعدك بشكل كبير مع البناطيل الواسعة أو الطويلة، كما إنها ستعطيكِ مظهراً رائعاً ومميزاً.

لا حاجة لإغلاق أزرار القميص أو الجاكيت بشكل مرتب

يمكنك ارتداء نفس القطعة بتصميم مختلف، قومي بإغلاق أزرار القميص أو الجاكيت بطريقة عفوية غير مرتبة.