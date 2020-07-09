شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة صينية للتخلص من دهون البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمكونات بسيطة يمكنك تحضير مشروب رائع للتخلص من الدهون المتكدسة في منطقة البطن، والقضاء على الكابوس المزعج الذي يؤثر على جمال شكلك، لكن عليكِ المواظبة على تناوله يومياً حتى تلمسي النتائج السحرية: خيارة حفنة بقدونس ملعقة صغيرة من الزنجبيل عصير نصف ليمونة ثلث كوب ماء Advertisements نضع المكونات في العصارة حتى الحصول على مزيج سائل أما عن فوائد مكونات هذا المشروب: الخيار غني بفيتامين سي وك، وقليل السعرات الحرارية كما يعطي شعوراً بالشبع. البقدونس يساعد على التخلص من انحباس السوائل، ومضاد أكسدة. الزنجبيل قاطع للشهية. الليمون ينظف الجسم. تابعنا



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