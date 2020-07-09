شكرا لقرائتكم خبر عن إليكِ سيدتي طريقة تنظيف المكيف بخطوات بسيطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا داعي من الآن فصاعداً الاستعانة بالصيانة الدورية لتنظيف المكيف، إليكِ خطوات بسيطة وسهلة للقيام بهذه المهمة دون عناء أو تكلفة قبل عيد الأضحى، ولكن لا تنسي قبل بدء أي خطوة عليك فصل التيار الكهربائي تماماً عن المكيف.

١- عليك ارتداء كمامة الوجه لحمايتك من أي نوع من حساسية الأتربة.

٢- احضري بخاخ يحتوي على كمية من الخل والملح لتنظيف المكيف بمواد طبيعية.

٣- بقطعة قطنية مبللة بالخل والملح امسحي المكيف من الخارج لتنظيفه من الأتربة.

٤- يجب فك الجزء العلوي من التكييف لتنظيف المروحة والفلتر من الداخل.

٥- قومي فك الجزء البلاستيكي الخارجي للمكيف، واشطفيه بالخل والماء.

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٦- انقعي الفلاتر الشبكية وضعيها بالماء للتخلص من الأتربة تماماً، ثم اتركيها حتى تجف لإعادة تركيبها مرة أخرى.

٧- استخدمي المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة العالقة بالمكيف والتي يصعب الوصول إليها.

٨- أما الكومبروسور الخارجي فيتم تنظيفه عن طريق فك الجزء العلوي، وشفط التراب من المروحة والموتور.

٩- استخدمي القماشة القطنية لمسح المروحة بشكل جيد، مع بخاخ التشحيم للحفاظ عليها من التلف.

١٠- اعيدي الفلاتر والجزء البلاستيكي الخارجي مكانهما، ولا تنسي وضع الجزء العلوي من الكومبروسور مكانه أيضًا.

١١- بعد تنظيف المكيف، اتركيه حتى يجف تمامًا من الماء قبل تشغيل التيار الكهربائي