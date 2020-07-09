شكرا لقرائتكم خبر عن منها “السخرية والانتقاد”.. هذه علامات كره زوجك لكِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدو علامات كره الزوج لزوجته واضحة بشكلٍ كبير عند معظم الرجال، وعلى الرغم من اختلافها من رجلٍ إلى آخر، إلا أن الأزواج يتفقون عموماً على بعض السلوكيات العامة التي تدل على أن العلاقة الزوجية تشرف برأيهم على نهايتها، والتي يستعرضها لكِ التقرير التالي وفقًا لما قدّمه موقع “سيدتي.نت”.

السخرية والانتقاد

عندما يشعر بالكره تجاه زوجته يبدأ الزوج بالبحث عن الاسباب والحجج التي تدفعه الى السخرية منها او الى انتقادها. بل انه قد يختلق الاعذار لذلك وقد يتعمد فعل هذا على مرأى ومسمع من أشخاص آخرين. ومن الممكن ان يصل الانتقاد الى حد الاهانة والتجريح.

العبوس الدائم

في هذه الحالة يبدي الزوج انزعاجه الشديد عند حضوره الى المنزل. وحين تتحدث اليه الزوجة ينظر اليها مبدياً غضبه من خلال العبوس، كما انه لا يستمع الى ما تقول ولا يجيب على اسئلتها. بل انه يلتزم الصمت ولا يتفاعل مع اي حدث يتعلق بها. كما لا يبدي رأيه في اي شأن من شؤونها ولا يقدم لها التشجيع ولا يبدي الملاحظات التي يمكن ان تعود على اي عمل تقوم به بالفائدة.

الكذب المستمر

حين يبدأ الزوج بكره زوجته يتخلى عن ابداء الصدق في تعامله معها. ولهذا لا يتحدث اليها بصراحة وقد يتعمد الكذب عليها واخفاء المعلومات عنها. ومن الممكن ان يسعى الى اظهار كذبه لكي يغضبها ويسيء اليها ويدفعها الى خوض الشجار معه. وفي هذه الحالة قد يتهمها بأنها من تفتعل المشاكل بطريقة تنطوي على الاحتيال والخداع.

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التشديد على تفوق وتميز نساء اخريات

في هذه الحالة يقارن بشكل مستمر بينها وبين اخريات ويشير الى تفوقهن عليها في مختلف مجالات الحياة مثل الاعمال المنزلية وتحضير الطعام والمجال المهني. وقد لا يتردد في القول انها الاقل جاذبية وجمالاً من بين كل من عرف من نساء. وقد يبدأ بانتقاد طريقتها في الاكل او اختيار الملابس او تطبيق المكياج او تسريح الشعر او الكلام او المشي او غير ذلك.

البخل وعدم الاهتمام

من الممكن ان يتوقف الرجل الذي لا يحب زوجته عن اعطائها المال او عن الانفاق عليها. ولهذا لا يسألها عما تحتاج اليه ولا عما ترغب في شرائه. كما انه يهمل اهمالاً تاماً المناسبات المرتبطة بها مثل عيد الميلاد وذكرى الزواج والعلاقة الحميمة وغير ذلك.

الأذى

من أبرز تصرفات الزوج الذي يكره زوجته ايضاً التعرض لها بالأذى الذي يمكن ان يكون معنوياً او جسدياً. ففي هذه الحالة قد يهاجمها عن طريق الشتم او الضرب. كما انه قد يتحدث بالسوء عن اهلها وعن كل شخص مقرب منها او عن صديقاتها وحتى عن ممثلتها المفضلة او طبقها الذي تحب.