طرق لإعادة تدوير بقايا الخبز واستخدامها في وصفات رائعة

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عدن - ياسمين التهامي - لاحاجة لرمي بقايا الخبز بعد اليوم. إن أفضل طريقة للإستفادة منها هي إعادة تدويرها واستخدامها في تحضير وصفات لذيذة وسهلة لتقديمها في أي وقت
عجينة البيتزا
عوضا عن تحضير عجينة البيتزا التقليدية، يمكنك طحن بقايا الخبز وتحويلها إلى عجينة بيتزا متماسكة، ، أخلطي بقايا الخبز مع كمية كافية من الماء أو الحليب في محضر الطعام حتى تحصلي على عجينة رطبة ومتماسكة، إفردي العجينة في صينية فرن وأضيفي مكوناتك المعتادة على الوجه.
إخبزي البيتزا في فرن محمى مسبقاً لـ15-20 دقيقة.
بقسماط منكّه
حضري البقسماط اللذيذ والسهل في محضر الطعام. أخلطي بقايا الخبز مع البهارات المفضلة لدسك كالأوريغانو، الريحان المجفف أو المريمية واطحني المزيج حتى تحصلي على القوام المرغوب به.
استخدمي البقسماط لتغليف السمك، الدجاج أو اللحم البانيه.
بودنغ كريمي بالخبز
إذا رغبت بتناول حلى سريع، فإن وصفة البودنغ مثالية لك! فتتي بقايا الخبز في محضر الطعام وافرديها في صينية فرن، سخني كوب حليب مع ملعقتين كبيرتين زبدة وملعقة كبيرة سكروخلاصة فانيليا ورشّة ملح، أتركي المزيج يبرد ثم أضيفي بيضة واخفقي المكونات.
أسكبي المزيج فوق الخبز المفتت وأدخلي الصينية إلى الفرن لـ45 دقيقة.
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