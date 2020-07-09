"تحرير الكويت" شهدت قصة حبها.. 10 معلومات عن المذيعة هالة أبو علم

علاقات و مجتمع

"أرجو أن تدعوا بالشفاء لزوجتي الحبيبة ورفيقة عمري الدكتورة هالة أبوعلم.. حفظكم الله جميعا وأمتعكم بالصحة والعافية".. هكذا أعلن الإعلامي أحمد ناصر، مقدم البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، الوعكة الصحية التي تمر بها زوجته الإعلامية هالة أبو علم.

وانتقلت "أبو علم"، إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج من الوعكة الصحية التي تمر بها، وتمتلك المذيعة المصرية مشوار طويلًا في مهنتها، حتى أصبحت أحد رواد قراءة النشرة الإخبارية بالتلفزيون المصري.

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات عن سيرة المذيعة هالة أبو علم:

- خريجة مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، كما أنها تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- عملت بالإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي، ومن ثم إذاعة الشرق الأوسط، حتى أصبحت مدير عام المذيعين للأخبار.

- ظلت تقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، على مدار عشر سنوات.

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- حصلت على لقب أفضل مذيعة لبرنامج صباح الخير عامي 2000 و2001، وأيضًا حصلت على أفضل ثنائي مع جمال الشاعر.

- قدمت النشرة الإخبارية للساعة التاسعة، حتى تعلق الجمهور بصوتها، وتم اختيارها كأفضل قارئة نشرة أخبار في العديد من الاستفتاءات للصحف والمجلات.

- كما أنها شغلت مناصب إدارية في السابق، منها منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصرى، ومنصب نائب رئيس قناة النيل الدولية.

- تمتلك "أبو علم" عمود ثابت بعنوان "ومضات" بمجلة "أكتوبر".

- أجرت العديد من الأحاديث والحوارات مع كبار المسئولين في مصر والعالم العربي.

- تزوجت من زميلها الإعلامي أحمد ناصر، بعد قصة حب بدأت أثناء اشتراكهما في تغطية غزو العراق للكويت.

- لديها ابنة وحيدة تدعى "فرح".