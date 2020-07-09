أفضل اتجاهات موضة ثقب الأذن لعام 2020 حسب الخبراء

لم تعد إضافة ثقب جديد للأذن عملية صعبة، هي زيارة قصير لاختصاصي ويصبح لديك أماكن كافية لمنح أذنيك الكثير من التألق.

قديما كان هناك مكان محدد للثقب في شحمة الأذن، حاليا تعددت الثقوب وامتدت حتى منطقة الغضروف، وأماكن أخرى من الجسد، مما يجعل تزيين أذنيك وجسدك بمجموعات من الأقراط أمرا عاديا.

إليك ما يقوله خبراء الموضة عن المواضع الأكثر طلبا للثقوب لمعرفة ما هي أفضل اتجاهات الموضة لعام 2020.

1. شحمة الأذن

إذا كنت تبحثين عن ثقب غير مؤلم فإن عدة ثقوب في شحمة الأذن هي الخيار الأفضل، وسوف تمكنك من الجمع بين أقراط صغيرة وقرط واحد كبير، كما أن الثقوب العليا التي على شكل مثلث ستعطيك شكلا رائعا.

2. المداري

إذا كنت لا ترغبين في وضع الأقراط متراصة فإن عليك اختيار النموذج المداري. أربعة ثقوب على طرف الأذن، ثقبان في الأعلى وثقبان على شحمة الأذن. هذا النوع من الثقوب يعطيك خيارات متعددة كوضع قرطين موصولين بسلسلة.

3. الغضروف العائم

إذا كنت على استعداد للمغامرة خارج منطقة شحمة الأذن عليك اختيار الجزء المسطح الموجود أعلى أذنك، المعروف باسم "الغضروف العائم"، يمكن لك المزاوجة بين قرط كبير على شحمة الأذن وقرطين صغيرين على الغضروف.

4. رفرف الغضروف

وهو ذلك الجزء الصغير من الأذن على جانب وجهك، إنه موضع للمغامرة لكن شعبيته تنبع من جاذبيته البسيطة، ومن كونه مختلفا بعض الشيء عن الثقوب الأخرى ويجعل القرط قريبا جدا من الوجه.

5. الحلمات

يبدو أن عام 2020 هو عام ثقب الحلمة، يقول الاختصاصيون إن الطلب على هذه الثقوب هو الأعلى. ربما أصبحت النساء أكثر جرأة في تحقيق أمر طالما رغبن به.

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6. المحارة

وهو الجزء الداخلي من الأذن، وقد شهدت محلات التثقيب زيادة في عدد النساء اللواتي يطلبن ثقوبا فيها، الثقب في هذه المنطقة مختلف عنه في أي منطقة أخرى من الأذن ويتم على مرحلتين.

7. خيارات خاصة بك

كافة النماذج السابقة قد لا تلغي الخيارات التي يمكن أن ينصحك بها اختصاصي التثقيب. إذا كنت تثقين بخياراته اسمحي له، أو لها، باختيار أفضل ما يناسب شكل أذنك.

بغض النظر عن أي من هذه الاتجاهات في ثقوب الأذن قررت أن تجربي، تذكري جيدا أن عليك القيام بها بواسطة اختصاصي لتجنب أكبر قدر من المخاطر. تأكدي من أن المكان يستخدم أدوات معقمة جيدا، كما أن الأقراط التي ستضعينها بعد القيام بعملية الثقب يجب أن تكون من التيتانيوم أو الذهب لأنها لن تسبب الالتهابات.

في فترة التعافي عليك اتباع تعليمات الرعاية اللاحقة بدقة، وإذا واجهت أية مشاكل أثناء أو بعد العملية، تأكدي من زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

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