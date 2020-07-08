شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاختيار نظارات شمسية حسب شكل وجهك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شراء نظارات شمسية أصبحت مهمة سهلة يمكنك بكل ثقة الحصول على ما يناسبك منها وما يحمي عينيك وما يتماشى مع ملامح وجهك، ولكن لا بد من اختيار الشكل الذي يناسب وجهك وملامحك، وذلك يتم كما يلي:

الوجه بشكل دائرة

الوجه الدائري أي تساوي كل من طول وعرض وجهك، مع تدور الذقن ونعومة الحدود، وأفضل النظارات هي التي تمد وجهك بالمزيد من الطول وتبرز بعض ملامحك لذا عليك اختيار النظارات ذات الأشكال الهندسية المربع المستطيل.

كما يمكنك الاعتماد على النظارات التي يبرز جسرها العلوي نحو الخارج، وعليك تجنب النظارات التي تزيد من استدارة الوجه مثل النظارات الصغيرة أو ذات الشكل الدائري أو البيضوي.

الوجه بشكل مربع

الوجه المربع يتميز بتقارب كل من طوله وعرضه مع وضوح حدوده الخارجية والزوايا بالإضافة إلى كل من عرض الفك والجبين.

عليك الاعتماد على النظارات ذات الشكل الدائري أو البيضوي لتمنح ملامحك المزيد من النعومة، مع تجنب النظارات التي تزيد من حدة الوجه وهي النظارات المربعة أو المستطيلة.

الوجه بشكل مثلث أو قلب

يتميز الوجه القلب أو المثلث بجبهة عريضة بالمقارنة مع الذقن المدبب، وبالتالي فإن النظارات المناسبة لك هي التي يمكن لها منح الخدود المزيد من العرض مثل نظارات بشكل عيون القطة بالإضافة إلى النظارات التي تكون ذات جسر علوي منخفض قليلًا.

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أما النظارات ذات الحجم الكبير والتي تحتوي على الكثير من التفاصيل والعرض في الجزء العلوي منها فهي غير مناسبة.

الوجه بشكل معين أو ألماسي

يتميز ببروز عظام الخد بينما يكون كل من الذقن والجبين ضيق إلى حد ما، وبالتالي فعليك شراء نظارات شمسية تمنح جبينك المزيد من العرض وتحد من عرض الخدين وهي النظارات ذات الشكل الدائري أو البيضوي.

أما بالنسبة للنظارات المربعة أو المستطيلة أو التي تتمتع بإطار ضيق فهي تعتبر غير مناسبة.

الوجه بشكل مستطيل

في الوجه المستطيل يكون الطول أكبر من العرض بالإضافة إلى أن منطقة الجبين تتميز بأنها مرتفعة، لذا فعليك شراء نظارات شمسية تقلل من هذا الفرق ويفضل الاعتماد على النظارات ذات الشكل البيضوي أو الدائري بالإضافة إلى اختيارها مع عرض كبير نسبيًا، أما بالنسبة للنظارات المربعة أو المستطيلة فهي غير مناسبة.

الوجه بالشكل البيضوي

يتناسب كل من الطول والعرض بالإضافة إلى الملامح الناعمة وهذا ما يجعل من أمر شراء نظارات شمسية أمر في غاية السهولة فهناك العديد من الاختيارات المناسبة مثل النظارات ذات الحجم الكبير وبالشكل المربع أو المستطيل وعيون القطة، أما النظارات صغيرة الحجم والضيقة فهي غير مناسبة