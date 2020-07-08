شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة كنافة اللوتس الشهية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ربما تستغربين سيدتي فكرة صنع طبق الكنافة من بسكوت وزبدة اللوتس، ولكنها فعلاً تستحق التجربة خصوصاً أن أطفالك سيطالبونك دوماً بتحضيره، إليكِ المكونات والطريقة:
المكوّنات
سمن مذوب – نصف كوب
سكر بودرة- ربع كوب
زبدة لوتس مذوبة – ربع كوب
حليب- ربع كوب
كريمة خفق- كوب
مقادير التزيين:
زبدة لوتس مذوبة – بحسب الرغبة
بسكويت لوتس – بحسب الرغبة
طريقة العمل
– في وعاء، ضعي عجينة الكنافة والسكر البودرة ثمّ اخلطي جيداً.
– أضيفي السمن وافركي المزيج بواسطة يديك حتى تتغلغل العجينة مع السمن.
– في وعاء، أخلطي ملعقتين كبيرتين من من زبدة اللوتس والحليب. أخلطي المزيج حتى يتجانس.
– في مقلاة على نار متوسطة، ضعي عجينة الكنافة وقلّبيها حتى تكتسب اللون الذهبي الداكن. أضيفي خليط الحليب واخلطي المكونات حتى تتداخل.
– في الخفاق الكهربائي، أخفقي كريمة الخفق حتى يصبح قوامها كثيفاً. أضيفي الكمية الكتبقية من زبدة اللوتس واخلطي المزيج حتى يتجانس.
– رصّي نصف كمية العجينة في صينية التقديم. أضيفي طبقة الكريمة، تليها الكمية المتبقية من العجينة.
– زيّني الكنافة بزبدة اللوتس والبسكويت. قدّميها على سفرتك.