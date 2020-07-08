شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة كنافة اللوتس الشهية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربما تستغربين سيدتي فكرة صنع طبق الكنافة من بسكوت وزبدة اللوتس، ولكنها فعلاً تستحق التجربة خصوصاً أن أطفالك سيطالبونك دوماً بتحضيره، إليكِ المكونات والطريقة:

المكوّنات

سمن مذوب – نصف كوب

سكر بودرة- ربع كوب

زبدة لوتس مذوبة – ربع كوب

حليب- ربع كوب

كريمة خفق- كوب

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مقادير التزيين:

زبدة لوتس مذوبة – بحسب الرغبة

بسكويت لوتس – بحسب الرغبة

طريقة العمل

– في وعاء، ضعي عجينة الكنافة والسكر البودرة ثمّ اخلطي جيداً.

– أضيفي السمن وافركي المزيج بواسطة يديك حتى تتغلغل العجينة مع السمن.

– في وعاء، أخلطي ملعقتين كبيرتين من من زبدة اللوتس والحليب. أخلطي المزيج حتى يتجانس.

– في مقلاة على نار متوسطة، ضعي عجينة الكنافة وقلّبيها حتى تكتسب اللون الذهبي الداكن. أضيفي خليط الحليب واخلطي المكونات حتى تتداخل.

– في الخفاق الكهربائي، أخفقي كريمة الخفق حتى يصبح قوامها كثيفاً. أضيفي الكمية الكتبقية من زبدة اللوتس واخلطي المزيج حتى يتجانس.

– رصّي نصف كمية العجينة في صينية التقديم. أضيفي طبقة الكريمة، تليها الكمية المتبقية من العجينة.

– زيّني الكنافة بزبدة اللوتس والبسكويت. قدّميها على سفرتك.