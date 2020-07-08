شكرا لقرائتكم خبر عن لكِ سيدتي.. طريقة جديدة لتحضير ساتاىِّ الدجاج المشوىِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدجاج من الأطباق الأساسية التي يُمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في مختلف دول العالم، فإذا كنتِ ترغبين في إعداده بشكل مختلف لأسرتك يُقدّم لكِ التقرير التالي طريقة جديدة لتحضير ساتاىِّ الدجاج المشوىِ وفقًا لمجلة “وصفات”.

المقادير:

– ½ كيلو صدور دجاج، خالية من الجلد والعظام.

– ¼ كوب صويا صوص.

– 2 ملعقة كبيرة زيت الفول السوداني أو زيت السمسم.

– 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

– 1 ملعقة صغيرة ثوم مَفرىِ ناعماً.

– 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مَطحونة.

– 1 ملعقة صغيرة كمون مَطحون.

– ½ ملعقة صغيرة شطة.

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طريقة التحضير:

– تُجفف صدور الدجاج من الجهتين بورق المطبخ، ثم تُقطع بالطول إلى شرائح رفيعة وطويلة، وتُوضع في وعاء عميق.

– تضاف جميع المكونات الأخرىَّ إلى الدجاج، وتُخلط به جيداً.

– يُغطىَّ الوعاء بورق النايلون، ويُترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويُفضل حتى اليوم التالي.

– تُنقع أسياخ خشبية في الماء لمدة 20 دقيقة، وتُجفف جيداً.

– تُسخن الشواية الخارجية على الفحم، أو الشواية المنزلية على نار عالية.

– تُغرز شرائح الدجاج بالطول في الأسياخ الخشبية بطريقة مُتعرجة.

– تُرص الأسياخ على الشواية، وتُقلب بالتتابع لمدة 5 دقائق أو حتى تنضج جيداً.

– تقدم أسياخ ساتاىِ الدجاج مع الأرز وصلصة الساتاىِ والسلطات.