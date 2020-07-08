إحداهن أجبرت ابنها على الامتحان رغم كورونا.. أمهات يضررن بأبنائهن من أجل الثانوية

علاقات و مجتمع

بعيدًا عن عاطفة الأمومة والفطرة الطبيعية التي ميز الله بها الأمهات، أظهرت سيدات الوجه الصعب مع أبنائهن أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، فغالبًا ما ينظر إليها بعام تحديد المصير، لذلك أقدمن على أفعال تضر بصحة أبنائها لأجل امتحانات الثانوية العامة.

- أم حاولت قتل ابنتها بعد فشلها في الامتحان

قبل أيام شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة أثارت الغضب والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعذيب سيدة لابنتها ومحاولة إلقائها من الطابق العاشر بسبب فشلها في الإجابة على عدد من أسئلة امتحان الثانوية العامة.

أقدمت الأم على ضرب ابنتها وتعذيبها، ثم حاولت إلقاءها من الدور العاشر، قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذها من الموت على يد والدتها.

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وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس ربة منزل على ذمة التحقيقات، التي أكدت أن المتهمة استغلت نوم الجيران وحاولت إلقاء ابنتها من الطابق العاشر للتخلص منها، وفي أثناء ذلك سُمع صوت استغاثة الفتاة، ليتدخل الجيران وينقذوا الفتاة.

- أجبرت ابنها على دخول الامتحان رغم أعراض كورونا

وفي واقعة أخرى اختلفت تفاصيلها لكن تشابهت أيضًا في تعريض حياة الابن للخطر، الذي بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك تجبر ابنها على استمرار الامتحانات.

ففي محافظة المنيا، إذ تعيش "مروة" برفقة أبنائها، وحينما شعر ابنها أعراض "كورونا" عقب تأدية امتحان الفلسفة، عزلته بعيد عن أخواته، لكنها أجزمت بأن نجلها إذ أصيب بفيروس كورونا، لن تسمح له بالاعتذار عن استكمال الامتحانات.

"هو فاضل له 4 مواد.. وأنا صرفت كتير على الدروس، كنت بدفع فى الحصة 200 جنيه، ومعنديش استعداد أعيد ده تاني"، فهي الكلمات التي أكدتها الأم خلال حديثها لـ"الوطن".