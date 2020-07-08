طرق بديلة لتبييض الأسنان في المنزل ونصائح للحفاظ عليها

صحة

أكدت الطبيبة الأسترالية مادلين داف من ميلبورن، أن هناك طرقا لا حصر لها، للحصول على أسنان أكثر بياضا، سواء كنت تزور طبيب أسنان، أو تحصل على قوالب مصنوعة لتناسب أسنانك، أو تشتري منتجات من الإنترنت، أو من الكيميائيين، وجميع هذه الوسائل لها تأثيرات مختلفة، حسب صحيفة ديلي ميل.

وسائل وطرق عديدة لتبييض الأسنان

وأكدت أنه أفضل طريقة للحصول على أسنان أكثر بياضا هي الذهاب إلى طبيب الأسنان، فعملية التبييض الاحترافية على يد مختص، أفضل بالتأكيد من منتجات التبييض الموجودة في الأسواق، مضيفة أن التبييض الاحترافي، يؤكسد اللون الأصفر والبقع داخل الأسنان، ويجلبها إلى السطح، بحيث يتم تبييض أسنانك من الداخل إلى الخارج.

وغير الذهاب للطبيب هناك طريقة أخرى لتبييض أسنانك بنجاح عن طريق الحصول على قوالب عند طبيب الأسنان، ثم تقوم بملئها بنفسك بجل التبييض في المنزل، وبدلًا من ترك القوالب في فمك لفترة طويلة، اتركها لمدة تصل إلى ساعتين متتاليتين على مدار يومين، وبانتهاء الساعتين يكون التفاعل الكيميائي قد انتهى. افعل ذلك لوقت أقل ولكن بشكل متكرر للحصول على أفضل النتائج.

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طريقة آخرى لتبيض الأسنان وهي شراء أطقم منزلية، إما من الصيدلية أو السوبر ماركت أو من على الإنترنت، ورغم أنها ليست بجودة عملية تبييض الأسنان لدى الطبيب، إلا أنها يمكن أن تمنحك ابتسامة بيضاء بشكل مؤقت.

وإذا كان لديك أسنان حساسة، يجب عليك توخي الحذر من استخدام معجون الأسنان المبيض بالفحم، فهو يزيل البقع السطحية، ويرقق ميناء الأسنان في نفس الوقت.

طرق الحفاظ على الأسنان

كذلك أوصت الطبية الأسترالية بضرورة التخفيف من القهوة والشاي قدر الإمكان للحفاظ على أسنان صحية، كذلك تجنب الماء المليء بالليمون يحتوي على مستويات عالية من حامض الستريك، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر تآكل المينا وحساسية الأسنان.

وفي الوقت ذاته، تعتبر المكرونة المغطاة بصلصة الطماطم مضرة بالأسنان، حيث أن الطماطم المعلبة أكثر حمضية بكثير من الطماطم العادية، وبالتالي يمكن أن تتلف أسنانك، ويمكن للفشار أن يتلف أسنانك، فالأطعمة المقرمشة تضع مزيداً من الضغوط على الأسنان، مما يزيد من خطر تعرضها للكسر.

كما نصحت مادلين بالابتعاد عن أصناف الحلوى المغلفة بالسكريات الصلبة واللزجة، وتوخي الحذر من الأطعمة المخللة، بما في ذلك الزيتون، فهي أطعمة حمضية يمكن أن تكون ضارة للأسنان.