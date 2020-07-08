القومي للمرأة: تلقينا شكاوى من سيدات تعرضن لوقائع تحرش في طفولتهن

علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي، يتابع من اللحظة الأولى، قضايا تعرض السيدات للتحرش، مشيرةً إلى أنه يتم التعامل معهن، من خلال الاستشارات القانونية، وحثهن على تقديم الشكاوى الرسمية.

وأضافت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "دي إم سي": "نوعية حوادث التحرش تغيرت، والكثير من السيدات يتحدثن عن حوادث تعرضن فيها للتحرش منذ أن الطفولة، ونعمل على منح خدمة متكاملة للسيدات اللاتي يتصلن بنا".

وتابعت: "في حاجات كتير بقراها، بنت بتقول إن الشباب في منطقتها بطلوا يضايقوها وده تقدم عظيم، وننصح بعدم تداول وتبادل أي معلومات أو صور شخصية في كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".