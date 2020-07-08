في جو أسري دافئ.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الرابع (صور)

ماما
في جو أسري دافئ، احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد، مع زوجها الإيطالي، بعيد ميلاد ابنتها الرابع.
وشاركت ريا جمهورها ومتابعيها، صور للاحتفال بعيد الميلاد، في البيت، وكان حول الزوجين والطفلة صور عائلية.
وبلغت "لولا"، ابنة ريا عامها الرابع، وكتبت ريا في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات لتهنئها.
وجاء في التعليق، "لولا بقى عندها 4 سنين الوقت بيطير، شكرا لكل جمهوري اللي تذكر عيد ميلاد لولا أنتم الأفضل، حب كبير ليكوا من عائلتي".
واستقبلت ريا تعليقات كثيرة على الصور لتهنئ الصغيرة بعيد ميلادها.
يذكر أن ريا مؤخرا أصبحت تشارك جمهورها بصور وفيديوهات لها مع ابنتها الصغيرة عبر إنستجرام.
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