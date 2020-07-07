كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - تأمل كل فتاة أن يبدو وجهها بملمس ناعم وأنيق، دون حبوب أو شوائب به، إذ يعد إخفاء حبوب الوجه من أساسيات المكياج الجذاب.

وتعد حبوب الوجه من المشكلات الشائعة لدى الكثير من الفتيات، وتسبب لهم الكثير من الإزعاج والتوتر، سواء في إطلالتها العادية أو بالمناسبات والسهرات التي تحضرها، وكثيرا ما تلجأ الفتيان إلى طرق علاجية، وأخرى جمالية، للتحلص من حبوب الوجه.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" طريقة إخفاء حبوب الوجه بالمكياج، والخطوات المتبعة، فضلا عن الأدوات المطلوبة لإخفاء الحبوب بطريقة سهلة وبسيطة.



أولا: الأدوات المستخدمة في إخفاء حبوب الوجه

إخفاء حبوب الوجه



لإخفاء حبوب الوجه بالمكياج؛ هناك عدد من الأدوات يمكنك استخدامها للتخلص من حبوب الوجه:

1- غسول للبشرة.

2- كريم مرطب.

3- كريم حماية البشرة من أشعة الشمس.

4- فرشاة خافي العيوب.

5- قطن.

6- برايمر مناسب للبشرة.

7- كريم أساس.

8- كونسيلر.

9- بودرة.

10- إسفنجة مخصصة للبودرة.

11- أحمر الخدود.

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ثانيا: كيفية تحضير البشرة قبل وضع المكياج

تحضير البشرة قبل وضع المكياج



قبل وضع المكياج؛ لا بد من تحضير البشرة حتى تظهرين بإطلالة جيدة، وذلك اتباع الخطوات التالية:

1- قومي بغسل وجهك بالماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.

2- احرصي على تجفيف وجهكِ قبل وضع الكريم المرطب ما عدا مكان الحبوب، وتركه حتى تمتصه البشرة جيدا.

3- ضعي كريم حماية البشرة من أشعة الشمس.



ثالثا: كيفية إخفاء حبوب الوجه بالمكياج



ولإخفاء حبوب الوجه بالمكياج، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- باستخدام قطعة من القطن أو فرشاة خافي العيوب، قومي بوضع البرايمر على الحبوب بكميات كافية ليمنح البشرة نضارة ولون موحد.

- اختاري البرايمر باللون الأخضر أو الأصفر، لتغطية إحمرار الوجه في موضع الحبوب.

- قومي بوضع كريم الأساس المناسب لبشرتك، ولا تضعيه مكان الحبوب.

- ضعي كونسيلر مناسب لنوع البشرة ولونها على مكان الحبوب وأسفل منطقة العينين.

- قومي بوضع البودرة على وجهك لضمان تثبيت المكياج لمدة طويلة، ولإخفاء الحبوب، وذلك باستخدام إسفنجة دون فرك البشرة أو الضغط عليها.

- ضعي أحمر الخدود المناسب لدرجة بشرتك، وقومي بتطبيقه بشكل صحيح.

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