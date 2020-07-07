كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:44 مساءً - لقد بدأت اتجاهات مكياج صيف 2020 تظهر بقوة، لا سيما عبر موقع إنستقرام، وهي في غالبيتها صيحات مكياج عصرية وأنثوية وبإمكان المرأة نسخها بسهولة والحصول من خلالها على إطلالة متميزة لافتة.

نرصد لك مجموعة من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



روج زهري فاقع

روج زهري فاقع



ضعي جانباً هذا الصيف ألوان أحمر الشفاه الداكنة أو الهادئة، لأن الروج الزهري الفاقع سيكون موضة المكياج الأبرز لصيف 2020. في البداية، ارسمي حدود الشفتين باستخدام قلم تحديد الشفاه بلون زهري داكن قليلاً، بعدها املئي شفتيك بالروج الزهري الفاقع الأفتح قليلاً. واحرصي في المقابل على اعتماد مكياج عيون زهري ناعم جداً، الى جانب القليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين.

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الأيلاينر الغرافيكي

الأيلاينر الغرافيكي



تلهمك صيحات المكياج الجديدة بمكياج عيون صيفي عملي إنما عصري وأنثوي، كأن تعتمدي مكياج العيون الغرافيكي الذي بإمكانك تنفيذه في المنزل خلال دقائق معدودة، فهو يمنحك إطلالة لافتة. ارسمي خط أيلاينر على طول منتصف الجفن العلوي، يمتد الى خارج حدود العين، على أن يكون موصولاً بخط آخر عند الحدود الخارجية للعين. والى جانب الأيلاينر الغرافيكي، استخدمي تغطية خفيفة للبشرة وغلوس شفافاً لامعاً.



البلاش الوردي

البلاش الوردي



البلاش الوردي سيكون إحدى أبرز صيحات المكياج لصيف 2020، وهو صيحة تناسب جداً النساء اللواتي يرغبن في مكياج ناعم جداً وبشرة مشرقة. إذ ليس عليك سوى وضع طبقات عدة من الماسكرا وأحمر شفاه مات باللون النيود، وتمرير البلاش الزهري بضع مرات على تفاحة الخدين باستخدام فرشاة البلاش.

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الأيلاينر الأبيض

الأيلاينر الأبيض



ستحتل موضة الأيلاينر الأبيض حيزاً كبيراً ضمن صيحات مكياج صيف 2020، وهي موضة ناعمة وبسيطة جداً إنما لافتة ومميزة. بحيث ترسمين خطاً مستقيماً على طول منتصف الجفن العلوي باستخدام الأيلاينر الأبيض، وذلك على خطى عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.



الـ"ديوي" لوك

الـ"ديوي" لوك



الـ"ديوي لوك" أو Dewy Skin، هو إحدى صيحات المكياج التي ستكون رائجة في صيف 2020، وهو عبارة عن مكياج بلمسة لامعة يمنح البشرة مظهراً نضراً ومتألقاً، ويوفر للمرأة إطلالة مشرقة، لذلك هو خيار رائع لإطلالاتك الصيفية، إذ يعد موسم الصيف الوقت المثالي لتجربة هذه الموضة.

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