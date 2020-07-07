6 توجهات لأناقتك هذا الموسم

القاهرة - لايف ستايل
يتميّز خريف2020 هذا العام بوجود العديد من الاتّجاهات البارزة. ومع تعدّدها تواجهين الحيرة في ما ترتدين. يقدّم لك نقاطاً مهمّة لتتألّقي بمظهر أنيق وعصريّ، في موسم الخريف والشتاء.
1- الجلد. من أكبر اتّجاهات هذا الموسم، وقد تواجد في جميع قطع الأزياء من السراويل الضيّقة حتّى الفساتين والتنانير القصيرة.
- ارتدي الجلد وتجرّئي على اقتنائه بألوان وتصاميم مختلفة
- تجنّبي ارتداء الجينز مع الستان والأقمشة اللماعة، لكنّه سيدو جميلاً مع الفرو مثلاً.
2- المعادن. تُضيف المعادن لمسة عصريّة إلى مظهرك، وقد شاهدناها على العديد من الأزياء والأكسسوارات.
- اقتني الأزياء والأكسسوارات المزيّنة بالمعادن، ولا تخافي من أن تختفي من عالم الموضة، فقد أصبحت من الأساسيّات لخزانتك.
- تجنّبي المبالغة في ارتداء المعادن، فقد يجعلك هذا تبدين كأحد سائقي الدرّاجات
3- القبعات . تنوّعت أشكال وتصاميم القبّعات لهذا العام، وشوهدت بكثرة على منصّات العرض.
- اعرفي ما يُناسب مظهرك العام، وتجرّئي على تصاميم جديدة من القبّعات
- تجنّبي ارتداء قبّعات "الكاوبوي" في العمل والزيارات مثلاً، ولكنّها ستكون جميلة في الرّحلات البرّية. اختاري القبّعة المناسبة للمكان المناسب.
4- قصّة البيبلوم . من أجمل القصّات الجميلة التي تصوّر الجسم في أجمل صوره، وهي مناسبة لجميع الأجسام عموماً.
- جرّبي قصّة البيلوم مع السراويل والمعاطف، ولا تحصري نفسك في الفساتين والتنانير القصيرة.
- تجنّبي ارتداء قصّة البيبلوم القصيرة، إن كان شكل جسمك كالكمّثرى، وستبدو أجمل إن كنت أطول.
5- الياقات . هي من الصّرعات العصريّة لموسم الخريف والشتاء، وتُظهرك بمظهر شبابيّ وأنيق بكلّ سهولة.
- لتوفّري على نفسك المال، اختاري الياقات القابلة للنزع، أو قصّي ياقة من قميصك القديم وزيّنيها بالترتر والمعادن. يُمكنك ارتداءها فوق أيّ قميص آخر حينها.
- لا تخشي من المبالغة، وارتدي ياقتك المزيّنة مع قميص بدون طبعات، إن أردت الحصول على المظهر البسيط.
6- الأحذية المدبّبة. يُجدّد مظهر الأحذية المدبّبة لهذا الموسم حيث زينت مقدّمتها بمختلف الألوان.
-ارتدي الأحذية المدببة مع أزياء تظهر قدمك كالسراويل التي تصل الى الكاحل والفساتين القصيرة
-تجنبي ارتدائها مع السراويل الواسعة فلن تبدو جميلة معاً
كوني متجددة, تألقي مع توجهات هذا الموسم ولا تخافي من تجربة أزياء جديدة و مختلفة فربما تكون أزيائك المفضلة فيما بعد
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