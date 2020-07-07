6 توجهات لأناقتك هذا الموسم

يتميّز خريف2020 هذا العام بوجود العديد من الاتّجاهات البارزة. ومع تعدّدها تواجهين الحيرة في ما ترتدين. يقدّم لك نقاطاً مهمّة لتتألّقي بمظهر أنيق وعصريّ، في موسم الخريف والشتاء.

1- الجلد. من أكبر اتّجاهات هذا الموسم، وقد تواجد في جميع قطع الأزياء من السراويل الضيّقة حتّى الفساتين والتنانير القصيرة.

- ارتدي الجلد وتجرّئي على اقتنائه بألوان وتصاميم مختلفة

- تجنّبي ارتداء الجينز مع الستان والأقمشة اللماعة، لكنّه سيدو جميلاً مع الفرو مثلاً.

2- المعادن. تُضيف المعادن لمسة عصريّة إلى مظهرك، وقد شاهدناها على العديد من الأزياء والأكسسوارات.

- اقتني الأزياء والأكسسوارات المزيّنة بالمعادن، ولا تخافي من أن تختفي من عالم الموضة، فقد أصبحت من الأساسيّات لخزانتك.

- تجنّبي المبالغة في ارتداء المعادن، فقد يجعلك هذا تبدين كأحد سائقي الدرّاجات

3- القبعات . تنوّعت أشكال وتصاميم القبّعات لهذا العام، وشوهدت بكثرة على منصّات العرض.

- اعرفي ما يُناسب مظهرك العام، وتجرّئي على تصاميم جديدة من القبّعات

- تجنّبي ارتداء قبّعات "الكاوبوي" في العمل والزيارات مثلاً، ولكنّها ستكون جميلة في الرّحلات البرّية. اختاري القبّعة المناسبة للمكان المناسب.

4- قصّة البيبلوم . من أجمل القصّات الجميلة التي تصوّر الجسم في أجمل صوره، وهي مناسبة لجميع الأجسام عموماً.

- جرّبي قصّة البيلوم مع السراويل والمعاطف، ولا تحصري نفسك في الفساتين والتنانير القصيرة.

- تجنّبي ارتداء قصّة البيبلوم القصيرة، إن كان شكل جسمك كالكمّثرى، وستبدو أجمل إن كنت أطول.

5- الياقات . هي من الصّرعات العصريّة لموسم الخريف والشتاء، وتُظهرك بمظهر شبابيّ وأنيق بكلّ سهولة.

- لتوفّري على نفسك المال، اختاري الياقات القابلة للنزع، أو قصّي ياقة من قميصك القديم وزيّنيها بالترتر والمعادن. يُمكنك ارتداءها فوق أيّ قميص آخر حينها.

- لا تخشي من المبالغة، وارتدي ياقتك المزيّنة مع قميص بدون طبعات، إن أردت الحصول على المظهر البسيط.

6- الأحذية المدبّبة. يُجدّد مظهر الأحذية المدبّبة لهذا الموسم حيث زينت مقدّمتها بمختلف الألوان.

-ارتدي الأحذية المدببة مع أزياء تظهر قدمك كالسراويل التي تصل الى الكاحل والفساتين القصيرة

-تجنبي ارتدائها مع السراويل الواسعة فلن تبدو جميلة معاً

كوني متجددة, تألقي مع توجهات هذا الموسم ولا تخافي من تجربة أزياء جديدة و مختلفة فربما تكون أزيائك المفضلة فيما بعد

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