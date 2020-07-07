أزياء محتشمة مستوحاة من بلقيس فتحي

تعتبر المغنية اليمنية بلقيس فتحي من أكثر النساء الملهمات في الخليج والوطن العربي؛ وذلك لقوة شخصيتها واعتبارها من النساء المميزات في حب فعل الخير، كما اُختيرت ضمن قائمة Arab 30 Under 30 في نسختها الأولى، والتي كانت تضمّ أكثر الأشخاص تأثيرًا في العالم العربي، الذين لا تتعدّى أعمارهم 30 سنة، ولاعتبارها قدوة للكثير من النساء؛ جمعنا لمحباتها عدة إطلالات محتشمة من وحيها؛ لتناسب النساء كافة باختلاف أعمارهن، فيتألقن على غرارها.

خيارات الفساتين المحتشمة

لفساتين المناسبات، تأنقت بلقيس بعدة إطلالات محتشمة من خلال حفلاتها المختلفة، من أبرزها فستان أبيض طويل ومحتشم مزين بالنقوش الفضية المتنوعة، وظهرت بفستان أسود طويل مصمم بموديل ناعم من الأسفل ومزين بالفصوص والكريستال الفضي من الجزء العلوي؛ لخيار حيادي، وأطلّت بفستان زهري منفوش ومحتشم مصمم بنقوش ذهبية لامعة؛ لإطلالة أنثوية، ولفستان ناعم؛ اختارت في حفل "تحدي القراءة العربي" فستانًا زهريًّا ناعمًا ومحتشمًا، مصممًا بوشاح زهري شفاف؛ لمظهر أنثوي مناسب لكثير من النساء.

تنسيقات الكاجوال من بلقيس

للتنسيقات الكاجوال المحتشمة، يمكن لبلقيس أن تلهمكنّ بإطلالاتها العصرية المصممة بأسلوب رسمي، والمكونة من بليزر أسود بأزرار ذهبية مع تيشيرت أبيض وبنطال واسع باللون البني، ولمظهر شبابي بسيط؛ تجملت ببلوزة بيضاء مخططة عرضيًا بالكحلي مع بنطال جينز أزرق، ولخيار مرن مناسب للحركة في السفر؛ تزينت ببنطال وبلوزة من القطن الأبيض مع معطف طويل رمادي مصمم من الأعلى بياقة البليزر.

إطلالات عصرية

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لإطلالات عصرية محتشمة، نسقت بلقيس تنورة من الحرير الملون مع بليزر أسود ناعم، واختارت قفطانًا بنفسجي اللون مطرزًا بتطريزات عربية ناعمة باللون البنفسجي؛ لإطلالة مناسبة للجمعات البسيطة، وتألقت ببدلة سوداء لامعة مصممة بموديل بسيط لتناسب الحفلات، وللوك أنثوي مناسب للسفر؛ جاءت بمعطف محتشم بأكمام واسعة مع حزام بنفسجي من الجلد المزين بالذهبي، وأكملته بقبعة بنفسجية ضخمة.

خيارات جمالية مناسبة للإطلالات المحتشمة

تنسق بلقيس فتحي إطلالاتها المحتشمة غالبًا مع تسريحات الشعر المنسدل بأسلوب الويڤي الناعم، وتختار لشعرها أحيانًا تسريحة الضفائر مع الإطلالات الكاجوال العصرية، أو تسريحة الكعكة التقليدية، وتختار معظم مجوهراتها باللون الفضي المزين بفصوص ملونة، وتنسق إطلالات الكاجوال مع الأحذية الرياضية باللون الأبيض أو الكعب الأسود؛ لمظهر حيادي.

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