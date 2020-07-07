أجمل موديلات حقائب بحر ستجعلكِ على استعداد تام للعطلة الصيفية

بعد التوتر والضغوطات التي عشتها بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي في الفترة الأخيرة، بالتأكيد أنتِ تنتظرين فصل الصيف لكي ترفّهي عن نفسكِ وتستغلي الجو الحار لتتوجّهي إلى شاطىء البحر. حتى خلال هذه المشاوير، لا تنسي أن تتألّقي وتضيفي لمستكِ الخاصة في الأزياء من خلال اعتماد أجمل التصاميم، بما في ذلك شنط البحر. من هنا، إن كنتِ تبحثين عن موديلات ملفتة ومميّزة، فسنسهّل عليكِ المهمّة ونعرض في ما يلي أكثر من 20 موديل شنط بحر، سينقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر هذا الصيف.

أوّل ما قد يخطر على بالكِ عند السماع بشنط البحر، تلك المصنوعة من القش أو الرافيا. هذا القماش رائج جداً هذا الصيف، لذا لا تترددي في اختيار شنط مصنوعة منه. تتوفّر هذه الحقائب بعدّة أشكال، فتارةً يستخدم الرافيا كما هو أي على شكل عيدان يتم حياكتها ببعضها البعض تماماً كحقيبة Dragon Diffusion الشبيهة بالسلة، وتارةً يأتي على شكل خيط يتمّ حياكته بأسلوب الكروشيه تماماً كشنطة ألتوزارا Altuzarra المزيّنة بالشراشيب عند الجوانب. هذا الشكل من شنط البحر يتماشى مع جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن. لا تترددي في اختيار شنط قش مطرّزة ومرفقة بأكسسوارات تلائم أجواء الصيف تماماً مثل موديل Kayu. هذه الحقيبة ستنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر وتضفي عليها الحركة والحيوية. من الممكن أن تعتمديها مع ملابس سباحة قطعة واحدة بطبعة الخطوط العمودية التي تزيّن أيضاً الحمالات. كما وتستطيعين اعتمادها مع مايوه قطعتين باللون البرتقالي أو بمزيج هذا الأخير مع الأبيض. أمّا للوك بعيد عن المألوف وملفت، فننصحكِ بأن تختاري شنطه Serpui المكسوة بشراشيب الرافيا بأسلوب الطبقات.

إضافة إلى القش، القماش الشفاف والمعروف بالـPVC، يناسب تماماً النزهات على البحر. الشنط المصنوعة من هذا القماش ليست مقاومة للمياه فقط، إنّما أيضاً هي ملفتة وعصرية في الوقت عينه. في هذا الإطار، من الممكن أن تنتقي تصميم دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana المرفق بكلاتش مطبّع بنقشة الزهور. تستطيعين وضع مقتنياتكِ الثمينة بهذا الأخير وترك منشفة البحر، زيت الإسمرار، كريم الوقاية من الشمس وغيرها مرئية. كما ومن الممكن أن تحملي هذا الكلاتش في سهرات الكوكتيل مثلاً أو تلك على الشاطئ. إضافة إلى ذلك، شنطه O Bag المصنوعة من الكاوتشوك تلائم البحر تماماً. استحوذت على انتباهنا تدرّجات هذه الحقيبة، الأكسسوارات التي تزيّنها والحمالات التي تتّخذ شكل الحبل.



من جهة أخرى، في حال وقع اختياركِ على شنط بحر مصنوعة من القماش، فمن المفضّل أن يكون هذا الأخير إمّا لينن أو كانفاس مثلاً، أي لا يتلف في الماء ويفقد رونقه فور تعرضه لماء البحر المالحة أو الكلور. في هذا الإطار، إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري ومرح، فاختاري حقيبة La Doublej المطبّعة بنقشة غرافيكية. كما ومن الممكن أن تختاري تصميم Loewe المزيّن بطبعة الورود. كذلك، شنطه ايزابيل ماران Isabel Marant المصنوعة من قماش مطبّع بنقشة الخطوط العمودية والتي تتّسم بتدرّجات الباستيل، تناسب اللوكات الصيفية.

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أخيراً، الشبك يضفي نفحة بوهيمية على الحقيبة، فيعطي الإطلالة جمال من دون عناء كما يزوّدها بطابع عفوي بعيد عن المبالغة. في هذا الإطار، اختاري تصميم Asos السادة ونسّقيه مع مايوه بتدرّجات قوية. كما ومن الممكن أن تضعي فيه مناشف وأغراض ملوّنة تزيده حركة وحيوية. أمّا شنطه My Beachy Side الشبكية، المطرّزة بالحبيبات البرّاقة والمرفقة بحقيبة جلدية، فستنقل اللوك إلى مستوى آخر من دون شك.

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