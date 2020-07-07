رانيا يوسف تحتفل بحبس الطالب المتهم بالتحرش: خلي المتحرشين يخافوا (صور)

علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بإلقاء القبض على الشاب المتهم بالتحرش واغتصاب أكثر من فتاة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "رانيا"، صورة من بيان النيابة العامة، الذي تضمن القبض على المتهم بالتحرش والتحقيق معه، معلقة: "شكرًا القضاء المصري، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يحيا القضاء العادل.. خلي المتحرشين يخافوا من جرايمهم"، و"اتمنى تعديل عقوبات التحرش، لتصل إلى الإعدام"، و"برافو يا رانيا إنك بتدعمي قضايا المرأة".

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النيابة تحقق مع أحمد بسام زكي

أصدرت النيابة العامة، بيانا ذكرت فيه أنها تباشر التحقيق مع أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش، موضحة أن ذلك جاء فور إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بواقعة الضبط، حيث صدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وأعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب لتلك القضية المثارة حاليا على "السوشيال ميديا" في بيان له، وأكد المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، دعمه المطلق للفتيات الضحايا في سبيل أخذ حقوقهن، كما حثهن على تقديم بلاغات ضد هذا الشاب لردعه في أقرب فرصة، وكي يتمكن من أخذ حقوقهن كافة.