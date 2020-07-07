كيت ميدلتون تتألَّق باللون الأزرق الراقي في أحدث إطلالاتها

تألقت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون، خلال الأشهر الماضية، بأجمل الإطلالات وكانت مصدر وحي للنساء العاملات من المنزل عن الأزياء التي يمكن اختيارها والتألق بها حتى خلال الحجر المنزلي، كما تركّز كيت في الفترة الأخيرة على اختيار اللون الأزرق لإطلالاتها، مثل اللوكات التي أطلت بها من ماركة Altuzarra وStella McCartney وGhost.

لا عجب أن كيت تخطف الأنظار خلال الفترة الأخيرة باللون الأزرق، خصوصا أنه لون هذا العام، كذلك يرمز إلى لون خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وبدت ساحرة في أحدث إطلالة لها بفستان من ماركة Beulah London خلال زيارتها برفقة الأمير وليام مستشفى نورفولك في مناسبة الذكرى الـ72 على تأسيس خدمة الصحة الوطنية في لندن.

وأكملت كيت اللوك بحذاء ستيليتو باللون الأزرق، وأقراط من تصميم Patrick Marvos. أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة ذيل الحصان مع مكياج ناعم.

وأطلت كيت بفستان أحمر ساحر بستايل مشابه جداً، واليوم اختارت فستاناً ميدي باللون الأزرق الداكن بأسلوب الفستان القميص shirt dress من ماركة Beulah London مزيّن بالنقشات باللونين الأبيض والأزرق، وأكثر ما ميّزه هو الياقة البيضاء والأكمام. وقامت كيت بتحديد خصرها بحزام من القماش رفيع أظهر قوامها الرفيع رغم قصة الفستان الواسع.

ويبدو أن هذا الفستان ينال إعجاب الأميرات، إذ إن الأميرة ماري سبق أن أطلت به، كما أن زارا تيندال Zara Tindall من محبّي ماركة Beulah أيضا.

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