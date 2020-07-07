الامارات | وسط مخاوف من انتشاره عالمة فيروسات توضح: هكذا ينتقل "الطاعون الدبلي" بين البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مخاوف من انتشاره عالمة فيروسات توضح: هكذا ينتقل "الطاعون الدبلي" بين البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عالمة الفيروسات الروسية، غالينا كومبانتس، إن انتقال الطاعون الدبلي بين البشر ممكن فقط من خلال الاحتكاك الشخصي. أما انتشار المرض بواسطة السناجب الأرضية في خارج نطاق تواجدها، فهو ممكن فقط في حالات نادرة.

وأضافت كومبانتس، التي تشغل منصب كبيرة الباحثين في المختبر التجريبي لعلم الفيروسات التابع لـ"معهد البحث العلمي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة": أن عدوى هذا المرض الخطير جدا، تنتقل بين البشر، عن طريق الاحتكاك المباشر مع المريض. وأشارت إلى أن مسبب المرض ينتقل إلى الإنسان، عن طريق الدم، بواسطة جرح أو خدش في الجسم ومن هناك ينتقل إلى العقدة الليمفاوية – التي تعتبر الحاجز الأول أمام المرض. في العقدة الليمفاوية، تبدأ البكتيريا في التكاثر، وتصبح العقدة ملتهبة، وتتضخم – لتشكل الدمامل التي تصبح كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من تحت الجلد. وإذا كان جسم المصاب قويا، تتوقف العدوى عند هذا المستوى. ولكن إذا وصلت إلى الدم فستنتقل إلى الرئتين، وحينذاك تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ التنفسي. بحسب " روسيا اليوم".

نوهت الخبيرة: "عمليا توجد بؤر طبيعية لهذا الطاعون في جميع أنحاء العالم. وفي منطقة أوراسيا، توجد إحدى البؤر - في شمال الصين، ومنغوليا الداخلية، ومنغوليا، والأراضي الواقعة على الحدود. وتحمل هذا الطاعون، السناجب الأرضية وبينها تنتقل البكتيريا المسببة للطاعون عن طريق الاتصال المباشر وعن العض. وقد يصاب البشر بالعدوى عن طريق الاتصال بحيوان مريض أو لدغة البراغيث. ولا يوجد فرق هل الحيوان ميت أو على قيد الحياة. البكتيريا تعيش في الدم والإفرازات لفترة كافية.

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