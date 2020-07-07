تعرف على أهم الأحداث الفلكية لمولود برج السرطان عن هذا الأسبوع

تتصف أنثى برج السرطان بالعديد من الصفات منها: تظهر أنثى السرطان بأنها عصبية، وانفعالية، ويصعب التعامل معها، إلا أنها في الحقيقة رقيقة وناعمة وتحمل عاطفة كبيرة لمن حولها، وبالأخص تجاه عائلتها وأسرتها. تصنف من النساء المخلصات جداً لأزواجهن، وهذا ما يجعلها تكون علاقة ثابتة وناجحة في الارتباط. تتمتع بشخصية متزنة، وواعية، ومسؤولة تجاه أطفالها. تعتبر امرأة دبلوماسية، ولا تحب إثارة المشاكل ولا مواجهتها. تعتبر امرأة حساسة، وخجولة في بعض الأحيان، إلى أنها تميل إلى تسليط الضوء على موهبتها، أو ما تقوم بعمله؛ لأنها طموحة جداً. تتصف بحدسها القوي، وتتبعه لأبعد الحدود، وتميل إلى تصديق البديهيات، وكثيراً ما تستخدم الكلمات التي تدل على شعورها، وما تفكر فيه مثل: كلمة أعتقد، وأشعر، وأرى، فتطغى سلطة المشاعر على أفكارها، وغالباً ما تفكر بقلبها لا بعقلها.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

احداث كثيرة بارزة تسيطر على الاجواء الفلكية هذا الاسبوع الحدث الاول انتقال المريخ من الحوت الى الحمل فترتاح من المشاكل والحوادث كل من مواليد الابراج الحوت الجوزاء العذراء والقوس.ان وجود المرخ في الحمل يسبب بالمضايقات والمعاكسات والخلافات والوعكات الصحية لكل من مواليد السرطان الميزان والجدي ممنوع على هذه المواليد التسرع والتهور.

الحدث الثاني والاهم هو خسوف القمر في برج الجدي يوم الاحد 5 تموز يوليو يسبب لمواليد التعقيدات والمصاعب وتراجع في المعنويات فتجد نفسها امام خيار صعب او امام ضرورة تعديل بعض الاجراءات او التراجع عن بعض القرارات الحاسمة

كما يسجل هذا الاسبوع وجود مربع فلكي بين القمر في الجدي والشمس في السرطان فتتحسن ظروف مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي على كافة المستويات وتتحمس للجديد ولإدخال تغيير على حياتها الروتينية تتحلحل المسائل العالقة وتتجرأ على القيام بخطوة حاسمة لغربلة الامور التي لم تعد تخدم مصالحها.

كما يسجل هذا الاسبوع مثلثا فلكيا بين القمر في الحوت والشمس في السرطان فتتحسن الاجواء تدريجيا لدى مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت وترتفع المعنويات وتتميز بفعالية تامة ونشاط مميز وتنطلق لاستعادة موقعك وتعبر عن آرائك بحرية وجرأة.

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كذلك تسيطر على بداية الاسبوع اجواء ترابية هوائية ومائية ما يعني ان كل الابراج لديها تقريبا يومان من الحظ السبت والاحد القمر في برج الجدي الترابي ويشكل مربعا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج السرطان ما يجعل مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي تنعم بحظوظ رائعة يقدم لهم الفلك فرصة مناسبة لتحقيق انجاز وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا بين الاثنين والاربعاء القمر في الدلو الهوائي ما يعني فترة دسمة وغنية فيها الكثير من الحظ والسفر والمشاريع الجديدة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو ينتقل بعدها القمر الى برج الحوت المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج السرطان المائي يومي الخميس والجمعة فتستعيد مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت حماستها فتشارك في ورشة عمل او مفاوضات او ابحاث مهمة.

اما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي زحل بلوتون والمشتري في حالة تقدم في الجدي ما يعني فترة استثنائية تحمل مواليد الابراج الترابية الى منعطف جديد في حياتهم المهنية والشخصية والعائلية ... اورانوس في الثور يحمل معه الفرص والتحديات لمواليد الثور فما عليك الا التاقلم مع الحياة وان تتقبلها بدون اعتراض .. الشمس وعطارد في السرطان فتعيش مواليد الابراج المائية فترة مليئة بالآمال الكثيرة وبتغيير طالما حلمت به الزهرة يتقدم في الجوزاء يحمل معه اجواء عاطفية ورومنسية وتغييرا في العمل او الانتقال الى منزل جديد او ربما قد تحقق حلمك وتتزوج ان كوكب الزهرة في الجوزاء يتحدث عن امكانية حصول كل شيء تحلم به الجزاء الميزان والدلو

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