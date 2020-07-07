الكشف عن صيحة جديدة للقفطان التي قدّمتها أشهر الماركات العالمية لتتألقي بها

هذا الصيف تخلّي عن الملابس الرياضية وعن الجينز وحتى عن الفساتين التقليدية، وإعتمدي صيحة القفطان التي قدّمتها أشهر الماركات العالمية بأسلوب عصري وأنيق يتناسب مع إطلالات المرأة التي تحرص على إعتماد تصاميم أنثوية وراقية.

القفطان لطالما كان يُعتبر تصميماً فاخراً تتألق به أميرات الشرق، إلى أن قدّمت دور أزياء عالمية مثل ديور Dior وبالنسياغا Balenciaga تصاميم القفاطين ضمن مجموعاتها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وقد حافظن على شكل القفطان التقليدية مع لمسة من الإبتكار تميّزت فيها كل دار سواء من ناحية إختيار أقمشة غير تقليدية او الألوان والنقشات، ليتحوّل القفطان في عصرنا اليوم محطة ثابتة وقطعة لا غنى عنها في مجموعات دور الأزياء.

حتى النجمات تعشقن هذه الصيحة، أبرزهنّ أنجيلينا جولي التي أطلت منذ فترة بقفطان باللون الأبيض وبدت بغاية الأناقة.

تصميم القفطان الواسع والمنسدل يمنح المرأة قواماً جذاباً وفي الوقت نفسه تشعر بالراحة والعملية، وهو قطعة مثالية لإطلالة أنيقة من دون بذل الكثير من المجهود. كما تتنوّع الخيارات بين القصات الطويلة والميدي.

دار غوتشي Gucci قدّمت القفطان القصير إذا كنت تبحثين عن إطلالة شبابية، كذلك التصميم الطويل باللون الأخضر مع الزخرفات باللون البرتقالي. ولتصميم مفعم بالألوان، إختاري القفطان المزيّن بطبعات استوائية من تصميم Emilio Pucci.

Advertisements

ومن تصاميم القفاطين التي يمكن أن تزيّن إطلالتك هذا الصيف، القفطان الميدي المزين بالرسمات والرسمات من Etro. وللوك أنثوي أنيق، قدّمت دار دولتشي اند غابانا تصميم القفطان الشفاف والمزيّن بالورود الكبيرة وبقصة غير متساوية.

أما لإطلالة مسائية، إختاري القفطان الطويل الذي يمنحك لوكاً راقياً وفاخراً

قد يهمك أيضا:

القفطان المغربي على طريقة بسمة بوسيل.. ناعم وأنيق!

6 موديلات من الفساتين تجعل جسمكِ نحيف تعرفي عليها